Olomouc řeší, zda koupí za stamiliony část budovy, kde má v nájmu úředníky

Do budovy v Palackého ulici se dvě stovky úředníků magistrátu začaly stěhovat v srpnu 2013. Dvacetiletá smlouva na 6 370 metrů čtverečních stanovovala, že město může podat výpověď nejdříve po deseti letech, pokud bude mít jiné prostory.

Právo odejít tedy nastane v létě příštího roku. Vlastní vhodné prostory však město zatím nemá, a tak se při zohlednění zhruba dvacetimilionového ročního nájmu znovu nabízí ke zvážení koupě příslušné části budovy.

„Chtěli jsme, ať nám majitelé dají nabídku, za kterou by to prodali. Máme lhůtu, a když nebudeme mít vlastní objekt nebo se nepřestěhujeme, zůstaneme v nájmu dalších deset let,“ shrnul náměstek primátora pro majetkoprávní záležitosti Matouš Pelikán (KDU-ČSL).

„Dělali jsme vše pro to, abychom měli alternativy. A byť je třeba mít budeme, zatím nám toto vychází výhodněji,“ dodal.

Nabídnutá cena za metr čtvereční je 32,5 tisíce korun. Radnice si dala termín k jednání do poloviny června, ale protože si chce zadat znalecký posudek, usiluje o prodloužení nabídky například do příštího jara.

„Je snaha vybrat znalce a též to, aby se nacenění udělalo už pro nové vedení města. Nabídka ale nebyla špatná, neboť znamenala, že při rostoucí inflaci, jejíž výši jsme neočekávali, bychom v rozsahu současného nájmu zaplatili do konce smlouvy stejnou částku, jako nám nabídli, kdybychom chtěli budovu koupit,“ nastínil Pelikán.

Část prostor se dodnes nepodařilo pronajmout

Podobně to vidí investiční náměstek Martin Major (ODS), jenž byl před lety u podpisu smlouvy.

„Jediným kritériem je pro mne dlouhodobá výhodnost transakce a služba veřejnosti. Někdo, kdo tomu rozumí, to musí spočítat a říct nám, jestli je to v horizontu deseti let výhodnější než současný nájemní vztah,“ uvedl.

Olomouc má možnost koupit i části, které nyní v nájmu nemá. „Jde třeba o parkovací stání a další nebytové prostory, jež jsou teď volné, neprodané nebo nepronajaté. U této varianty už částka šplhá zhruba ke 400 milionům. Dávali jsme ke zvážení, zda by parkoviště nekoupily technické služby či jiná městská akciová společnost. Mohla by ho provozovat a vydělat na tom,“ nastínil Pelikán.

I po mnoha letech jsou některé komerční části Namira stále volné. „Něco jsme prodali, ale zájemci váhají. Na začátku projektu tam byl avizován velký průchod lidí, jenže reálně až tak výrazný není,“ uvedl Petr Korytar, ředitel Hanácké realitní kanceláře, která prostory nabízí.

„Spodní část nyní neobsazených, původně komerčních prostor by se dala přebudovat na přepážková pracoviště,“ míní ekonomický náměstek Otakar Štěpán Bačák (spOLečně). Město doposud s koupí napevno nepočítalo a nyní by proto nemělo peníze. Z jednání tak vzešla možnost splátek rozložených do tří až pěti let, případně jejich doplnění pozemky nebo jinou budovou.

„Další možnost je, že Namiro koupí městská společnost Správa nemovitostí a my si ho od ní budeme pronajímat,“ dodal Pelikán.

Příští koalice musí nastavit ekonomický model

Koalice chce rozhodnutí nechat na novém vedení města, jež vzejde ze zářijových komunálních voleb.

„Není to jen o Namiru. Také se plánují rekonstrukce Hauenschildova a Edelmannova paláce, kde by mohly být nějaké kapacity, chystá se rovněž vnitřní rekonstrukce radnice, kde jsme ve stadiu přípravných studií,“ sdělil primátor Miroslav Žbánek (ANO).

„Vše se potom musí poskládat jako funkční ekonomický model pro magistrát na dlouhá desetiletí. Nechceme investovat do provizorních prostor,“ doplnil.

Výhledově má Olomouc přestěhovat agendu řidičských průkazů a motorových vozidel z budovy ve Vejdovského ulici, která patří krajskému policejnímu ředitelství.

Zároveň vyhlíží, jak dopadne zvažovaný vznik Nejvyššího stavebního úřadu a krajských stavebních úřadů, který vládní koalice tento měsíc o rok odložila. V Olomouci by pod stát přecházelo asi 120 úředníků.

Podmínky nájmu provází kritika, padla i pokuta

Ve spojitosti s Namirem čelilo město kritice kvůli výši a délce nájemného například od Transparency International, také dostalo pokutu 300 tisíc korun od antimonopolního úřadu za uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.

Dlouhodobě zní výtky k nájmu v budově i z opozičních lavic, třeba hnutí ProOlomouc ho v minulosti označilo za „symbol olomoucké bezradnosti“. Jeho členům vadil prodej městského pozemku pro budovu, jejíž stavba přišla zhruba na 400 milionů, a nájemní vztah označovali za nevýhodný.

Opozice teď odmítá rovněž debaty o koupi. „Nepovažuji to za vhodné. Nabídka navíc není na celou budovu, s níž by mohlo město disponovat, ale jen část,“ uvedl předseda hnutí Tomáš Pejpek s tím, že Namiro má přes dvacet spoluvlastníků. Podle něj se stále nabízejí i jiné možnosti, ačkoli přípravy v takovém případě měly už dávno začít.

„Máme tu Hanácká kasárna s velkou a flexibilní kapacitou pro adaptaci na moderní úřad či možnost stavět. Dokud město nezačne skutečně pracovat a hledat dobré řešení, najít ho nemůže,“ domnívá se Pejpek.

„Například lokalitu Tomkova v Hejčíně nebo staré autobusové nádraží u tržnice mělo urbanisticky, provozně i architektonicky prověřovat už dávno,“ dodal s tím, že nová budova pro úředníky už mohla stát.