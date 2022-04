Rekonstrukce Emosu je předražená, tvrdí kritici. Cena je dvojnásobná

Třiapadesát let stojí na Masarykově náměstí v Přerově pětipodlažní budova, která vzbuzuje svou podobou negativní emoce. S tím by ovšem měl být už konec. Emos by se měl dočkat rekonstrukce za více než 300 milionů korun.

Zastupitelé dali zelenou vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci. „Je dobře, že příprava rekonstrukce pokračuje, na základě vysoutěžené ceny se budou moci zastupitelé rozhodnout, zda se bude akce realizovat,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Zhotovitele by mělo město znát na podzim. Pokud zastupitelé rekonstrukci odsouhlasí, začít by se s ní mohlo ještě letos.

Terčem kritiky se ovšem stala vysoká cena přeměny budovy. Původně se počítalo, že opravy vyjdou zhruba 130 milionů korun, jenže tato suma narostla dvojnásobně.

Růst cen a nový návrh

Cena vzrostla kvůli dopracování návrhu a projevil se v ní i nárůst cen stavebního materiálu.

Historie budovy Budova v Přerově známá pod názvem Emos stojí na náměstí TGM od konce 60. let minulého století. Původně sloužila jako sídlo Okresního stavebního podniku. V posledních letech v ní seděla část městských úředníků, byly tam kanceláře soukromých firem i elektroprodejna.

Město dům koupilo v roce 2020 od soukromých majitelů za bezmála 38 milionů korun.

„Vedení města původně vycházelo z předpokladu 130 milionů korun, už tehdy jsem říkal, že je to nereálná částka. Nákup budovy stál 37,7 milionu, architektonická soutěž vyšla na 270 000 korun, projektová dokumentace 18 milionů korun, předpokládané stavební náklady 301 milionů korun, vybavení interiéru 40 milionů korun, IT technika odhad 20 milionů korun a směna jednotky za deset milionů korun. Jsme na částce 427 milionů korun, o téměř 300 milionů víc, než se předpokládalo,“ uvedl zastupitel František Hrabina (Prosperita).

Podle zastupitele Petra Vrány ovšem srovnal dvě ceny, které spolu nesouvisí. „Srovnal původní cenu 130 milionů, což byla holá cena pouze za stavbu, a následně ji srovnal s cenou, která zahrnovala i interiéry, IT nebo nákup budovy,“ řekl Vrána (ANO).

Podle materiálu ze zasedání je veřejná zakázka aktuálně finančně krytá ve výši 223 milionů korun. Město chce pokrýt financování úvěrem 150 milionů korun na 15 let, využít by chtělo i sto milionů korun z dividend. Počítá i s dotacemi.

Proměna rozděluje i lidi

Přeměna budovy rozděluje i obyvatele. Jedni opravu vítají, podle druhých se moderní budova nebude po rekonstrukci do centra hodit. Mnozí také nechápou, proč se musí opravovat právě teď.

„Za 300 až 370 milionu lze rozhodně ve městě udělat plno jiných projektů včetně Strojaře, který by díky nájmům přinesl peníze do městské kasy. Budova určitě hyzdí náměstí, ale rozhodně bych se na její opravu pokusil nejdříve někde vydělat a opravil později,“ okomentoval rekonstrukci na sociální síti Daniel Nevrkla.

Po rekonstrukci by se do Emosu mělo přestěhovat 160 zaměstnanců magistrátu, což je zhruba polovina úřadu. V současnosti zde pracují čtyři desítky úředníků.

Město zatím neví, kde by pracovníci magistrátu po dobu oprav úřadovali. „Připravujeme umístění pracovníků a pracovišť do budov v majetku města. Prozatím se prověřují a vyhodnocují různé možnosti, jak situaci na přechodnou dobu řešit co nejefektivněji. Bude třeba umístit cca 40 lidí,“ doplnila Daniela Novotná, vedoucí kanceláře primátora.

Pětipodlažní administrativní budova by se měla přeměnit v moderní sídlo podle vítězného architektonického návrhu společnosti Anagram&Gruppa. Cílem bylo vytvořit nový orientační bod pro město a také moderní formu vyhlídkové věže.

Nevšedním nápadem jsou venkovní schody, s jejichž pomocí budou moci lidé stoupat po fasádě do jednotlivých pater nebo až na střechu budovy, kde vznikne vyhlídková terasa s kavárnou.