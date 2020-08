Rodině oběti bleskové povodně v Šumvaldu poslali lidé půldruhého milionu

„Na sbírce se podílelo skoro 1 700 dárců. Nebyli to jen policisté, ale třeba i důchodci či firmy. Prostě občané, kteří se rozhodli, že pomohou,“ nastínil Jiří Laňka, předseda Křesťanské policejní asociace, jež sbírku zaštítila

„Částka je výsledkem solidarity nejen policistů, ale všech, kteří se o té nešťastné události dozvěděli,“ doplnil krajský policejní ředitel Tomáš Landsfeld.

Manžel oběti Petr Večeřa, který pracuje jako policista obvodního oddělení už od roku 1990, neskrýval při předání dojetí.

„Takovou částku jsem vůbec nečekal. Jsem překvapený, že se najde taková solidarita lidí,“ řekl.

Ničivý živel se vesnicí prohnal v noci na 8. června. Voda, která podle starosty nabrala sílu v údolí nad Šumvaldem a Břevencem, mimo jiné přinesla klády z blízkého lesa, které se vzpříčily o zábradlí mostku u domu Večeřových. Výsledná obří hráz navršená během pár minut pak způsobila bleskové vystoupání hladiny potoka.

„Dostal jsem se za vchodové dveře a než jsem přešel místnost, voda mi sahala po prsa. Plovoucí klády navíc vyrazily dveře a zvenku bušily do domu,“ nastínil už dříve dění bezprostředně před tragédií Večeřa.

„Synovec, který tam stál se mnou, přelezl ke schodům do patra, kde byl syn. V tu chvíli prasklo tlakem vody nebo nárazem klády okno ve vedlejší místnosti, kde stála manželka. Spláchlo ji to do zadní části pokoje a během pár sekund tam bylo vody po strop. Tedy spíš než voda to bylo takové tekoucí bahno. Něco takového si člověk nedokáže představit, dokud to nezažije,“ dodal.

Jeho a synovce podle něj ve vedlejší místnosti od stejného osudu nejspíš zachránily fošny uložené zvenku pod oknem, které voda nadzvedla a přitiskla k oknu, čímž vytvořila provizorní okenici. Hladina se nakonec zastavila zhruba deset centimetrů pod posledním schodem do horního patra. Po několika hodinách pak začala opadávat, zanechávajíc za sebou metrovou vrstvu bahna.