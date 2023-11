Z truhláře hvězdou blues. Finley je letošní trumf, říká pořadatel Blues Alive

„Kdysi jsme dali dohromady seznam lidí, které bychom chtěli do Šumperka dostat. Neustále ho aktualizujeme a hodně z těch 160 položek se nám podařilo umazat. Jsou to roky práce, přemlouvání a zkoušení všeho možného. Dostat do Šumperka letošního headlinera, kapelu G. Love and Special Sauce, trvalo přes deset let,“ říká Štěpán Suchochleb z Blues Alive.

Co se změnilo, že G. Love and Special Sauce dorazí?

Jejich manažer. Na rozdíl od předchůdce chtěl pro svou hvězdu i evropské štace. Překvapivě rychle jsme se dohodli. Předtím hrálo hvězdné trio v Česku jen jednou před 27 lety. Potom ale dlouho do Evropy vůbec nejezdili.

Co tedy vlastně rozhoduje o tom zda se podaří hvězdu dostat?

Taktika, přístup, osobní vazby, renomé festivalu, ale i nahodilost. A samozřejmě peníze. Náš rozpočet na kapely je omezený, takže spoléháme spíš na ty druhé momenty.

Z North Hill Country ve státě Mississippi přijíždějí dva skvělí mladí muzikanti Memphissippi Sounds, kteří jsou už ověnčeni spoustou úspěchů.

Základy jsme položili před čtyřiadvaceti lety, kdy se nám z této oblasti podařilo dostat do Šumperka hvězdný balíček kapel T-Model Ford, Paul Wine Jones a Twenty Miles. V oblasti, kde se blues opravdu dědí z otce na syna, bylo pro nás nejlepší doporučení, že u nás tihle lidé hráli. Memphissippi Sounds jsou ze stejné líhně. Když tam přijedete, tak vás muzikanti zvou k sobě domů. Některým kapelám musíte detailně vysvětlovat nejrůznější podrobnosti o festivalu, než vás vůbec začnou brát vážně. A pak jsou kapely, kterým nemusíte vysvětlovat vůbec nic a zkrátka se domluvíte bez manažera a bez agentů.

Přijíždí i Robert Finley, který se stal bluesovou hvězdou takříkajíc na stará kolena.

Původně truhlář, později mechanik u armády hrál jen pro zábavu. Jeho život se změnil od základu po šedesátce, kdy uspěl v soutěži American Idol. Poloslepý sedmdesátiletý bluesman je jedním z opravdových letošních trumfů a umělcem přijíždějícím na Blues Alive na vrcholu kariéry, což stvrzuje jeho právě vydané album Black Bayou produkované Danem Auerbachem z Black Keys. Dlouho jsme nevěděli, jak ho vlastně oslovit, protože to předivo agent–manažer u něj neexistuje. Pomohla náhoda. Na konferenci SXSW v texaském Austinu jsem letos v dubnu potkal kolegu ze skvělého britského festivalu Red Rooster a mezi řečí během jednoho večera stráveného v klubech posloucháním různých kapel jsme koncert Finleyho na místě dohodli.

Co je z vašeho pohledu na letošním ročníku nejneuvěřitelnější?

Že saxofonista Jimmy Carpenter se svou kapelou bude tři noci jamovat na jam session. To bude neskutečný zážitek. Šumperský festival miluje.