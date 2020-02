Na údržbu běžkařských stop chybí miliony, přispívají i návštěvníci hor

„Máme zhruba dva miliony na sezonu. Pokud bychom chtěli jezdit tak, jak je potřeba, měl by to být zhruba dvojnásobek,“ říká šéf sdružení Tomáš Rak.

„Jde o nákladnou záležitost. Udržovatelé mají své náklady na hodinu provozu rolby a ty se pohybují minimálně 1 500 korun. Systém koordinované údržby jim však proplácí pouhých 800 korun a rozdíl je dofinancován konkrétními udržovateli. Další peníze tak potřebujeme nejen proto, abychom mohli přidat udržovatelům stop, ale také proto, aby mohli do terénu častěji,“ upřesňuje rozdíl mezi současnou a optimální částkou Rak.

Klíčovým donátorem je v současnosti Olomoucký kraj, který každoročně přispívá částkou 900 tisíc, Sdružení cestovního ruchu přidává 450 tisíc, Mikroregion Jesenicko poskytuje 200 tisíc a Šumperk 100 tisíc korun. Další města a obce doplňují celkovou hodnotu rozpočtu.

Pokladničky, terminály, QR kódy. A odměny

Proto se sdružení rozhodlo pro organizaci sbírky na údržbu běžeckých tratí v Jeseníkách, od které si slibuje další peníze.

„Rozmístili jsme pokladničky v hotelu Červenohorské sedlo, na horské chaty na Švýcárně, Paprsku, Rejvízu a Skřítku. Na Červenohorském sedle, Paprsku a Skřítku navíc mohou běžkaři použít pohodlnou formu platebního terminálu. Každý může přispět také z tepla domova přes QR kód ve svém mobilu, anebo zasláním finanční částky na transparentní sbírkový účet,“ popsal Rak.

Za příspěvky pak turisté obdrží drobné dárky jako nálepky na běžky, pokud zaplatí 50 korun, při daru do 200 korun roller na skipass, když přispějí pětistovku, získají stylovou čelenku, a pokud darují více než 500 korun, dostanou čepici z funkčního materiálu.

První sbírka skončila v minusu

Peníze přitom zkouší SCRJ od návštěvníků získat už několik let, jenže zatím se pokaždé podařilo vybrat jen nízké částky. V roce 2017 dokonce pokus skončil v minusu, protože sbírka vynesla pouhých 2 800 korun, ale náklady na její administraci byly 3 200 korun.

Minulý rok už lidé přispěli 12 tisíc. „Letos bychom se cílením na turisty chtěli dostat už na dvacet tisíc a do dvou tří let alespoň na sto tisíc,“ naznačil Rak.

Faktem ovšem je, že ani taková suma výrazně nepomůže. Systém údržby tras tak ještě dlouho zůstane podhodnocený.

„Systém může fungovat jen proto, že všichni, kdo stopy udržujeme, jsme nadšenci a sháníme část peněz jinak, nebo i dotujeme ze svého,“ říká Josef Sekula.

Sám zajišťuje úpravu stop z Červenohorského sedla na Švýcárnu a Vřesovou studánku a mezi Horní Lipovou a Petříkovem. Všechny tyto trasy patří k nejfrekventovanějším v Jeseníkách.

Aktivitu SCRJ vítá, ale výrazný efekt nečeká. „Mělo by být automatické, že ti, kteří budou jezdit v upravených stopách, budou taky přispívat. Bohužel spousta lidí si myslí, že udržovat stopu je nějaká povinnost. Když někdo jezdí celý den v upravené stopě, určitě by ho nezabilo, kdyby za to přispěl stokorunou nebo aspoň padesátikorunou. Dokud to tak nebude, těžko se s financováním údržby tras něco podstatného změní,“ míní Sekula.

Podle Raka však není možné vybírat peníze od všech, kteří budou chtít využít bílou stopu.

„V Jeseníkách je úplně jiná situace než v místech, kde tento systém funguje. Je tu hodně nástupních míst, takže není reálné budovat řadu pokladen. Jiné to je, když je někde jedno, maximálně dvě nástupní místa,“ vysvětlil Rak.

Nastupují strážní andělé

SCRJ také reaguje na stále častější případy ničení tras ze strany bezohledných návštěvníků. Každá stopa tak bude mít do budoucna své „strážné anděly“.

„Sebelepší systém koordinované údržby lyžařských běžeckých tratí v Jeseníkách může ztroskotat na netoleranci neukázněných návštěvníků, kteří stopy ničí. Potýkáme se stále častěji se situací, kdy do čerstvě vyfrézované stopy vstupují pěší turisté,“ popisuje Rak.

Naplno začnou strážci hlídat jednotlivé běžecké sektory a trasy až příští zimní sezonu.

„Zkouška ale proběhne ještě tuto zimu od víkendu 29. února až 1. března na Červenohorském sedle. K informačním cedulím a informacím na webu se přidají lidé ve výrazné vestě, kteří budou připraveni nejen vysvětlovat, ale také napomenout ty, kteří nedokážou tolerovat ostatní a ničí jim záměrně draze vyrobenou běžeckou stopu. Věřím, že se to časem promítne do lepšího stavu stop v Jeseníkách,“ doufá Rak.