Zchátralé nádraží obec nechtěla, místní ale radnici o koupi přesvědčili

Pamatuje časy, kdy zde za první republiky byla česká menšinová škola, i zničení železniční tratě Němci ustupujícími před Rudou armádou na konci druhé světové války. A také úpadek kdysi významné mezinárodní tratě na lokálku s minimem cestujících. Nádražní budova v Bernarticích zažila mnohé a její stáří je na ní už dnes výrazně vidět. Místní lidé si teď vymohli, aby ji obec zachránila.

Bernartice chtěly hlavní nádražní budovu v posledních letech koupit už dvakrát. Nejprve v roce 2008, kdy ji plánovaly přestavět na bytový dům pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou po zničující povodni. Byty měly být v patře, v přízemí klubovna pro skauty a informační centrum. Lidé se ale o své bydlení postarali sami a z nákupu sešlo.

Další pokus se uskutečnil v roce 2017, loni však nové vedení obce koupi zamítlo. Budoucí vyhlídky zchátralé budovy tak začaly být značně nejisté. Místní ale nakonec přiměli obec znovu změnit názor.

„Bylo obnoveno jednání se Správou železnic o možném odkupu, nyní čekáme na její vyjádření,“ potvrdil starosta Aleš Chromík.

V čele iniciativy za záchranu nádraží stojí Ladislav Plešivka, který zorganizoval podpisovou akci a setkání veřejnosti. Ačkoli budova nádraží není chráněnou památkou, on sám ji za ni považuje.

„Já jsem srdcař a mrzí mě, že řada zajímavých a krásných budov, které hodně vypovídaly o historii regionu, už nestojí. A nádraží v Bernarticích je nedílnou součástí historie zdejší železnice i zajímavou dominantou obce. Proto si myslím, že by tu mělo zůstat,“ zdůvodnil.

Bez dotací obec miliony na rekonstrukci nesežene

Plešivka má i návrh na možné využití budovy, jejíž část od roku 1925 přechodně sloužila jako česká menšinová škola.

„Přes Bernartice vede atraktivní cyklotrasa, takže v patře by mohla být ubytovna pro turisty a dole nějaké wellness a sauna,“ popisuje.

Starosta Chromík ale upozorňuje, že záchrana zchátralé a zdevastované budovy bude velmi nákladná. „Také uvidíme, co řekne hygiena. Přece jen je to v blízkosti železnice, takže nevíme, co by tam úřady vůbec povolily,“ vysvětluje.

Správa železnic teď nabízí budovu za 920 tisíc korun, obec chce ale ještě vyjednávat o snížení ceny.

„Představu o tom, co bychom zde mohli vybudovat, v současné době nemáme. Využití pro turistiku se nabízí jako jedna z možností. Náklady na rekonstrukci ale budou pravděpodobně přes deset milionů korun a bez dotací takovou investici nezvládneme,“ shrnul Chromík.

Správa železnic uvedla, že zatím demolici nádraží neplánuje. „V současné době se chystáme bez ohledu na další osud nádražní budovy na výstavbu nového bezbariérového nástupiště a přístřešku pro cestující,“ sdělila mluvčí Nela Friebová.

Trať Lipová–Bernartice s odbočkami na Javorník a Vidnavu začala fungovat v roce 1896. Bernartice byly tehdy poslední stanicí na území Rakousko-Uherska. Odtud vyjížděly vlaky až do tehdejšího Pruska, dnešního Polska.