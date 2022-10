Azylové domy v Olomouckém kraji hlásí plno dlouho před zimou

Téměř ze dne na den se panu Renému změnil život. Bývalému policistovi diagnostikovali lékaři po vleklých zdravotních problémech roztroušenou sklerózu, navíc přišel o střechu nad hlavou.

„Po návratu z nemocnice jsem se už neměl kam vrátit. Přišel jsem o bydlení, vybavení bytu a neměl jsem nic,“ vypráví prostějovský rodák.

Přístřeší našel v olomoucké Charitě. „Prostřednictvím paní doktorky jsem byl doporučen do azylového domu do Domova sv. Anežky na Svatém Kopečku. Zaplaťpánbůh za to. Kdoví, co by se se mnou jinak stalo.“

Do problémů se dostala i matka samoživitelka Jana z Přerova, která žije od výplaty k výplatě. Majitel bytu jí zvedl kvůli všeobecnému zdražování nájem.

„V kombinaci s dražšími potravinami i energiemi to už neutáhnu,“ přiznává. Lidí, kteří se dostanou do tíživé situace, v kraji přibývá.

Plno má ve svých azylových domech Charita Olomouc. Disponuje 61 lůžky, pro 45 mužů a 15 žen. Lidé, kteří potřebují pomoc, v nich mohou pobývat až jeden rok.

Poptávka po ubytování převyšuje nabídku

„Poptávka je vyšší než nabídka, a to především v zimě. Pokud můžeme, přeposíláme do dalších azylových domů, především do městského zařízení v Řepčíně,“ uvedl vedoucí Střediska Samaritán pro lidi bez domova Charity Olomouc Alexandr Dvořák.

Někteří žadatelé na místo v azylovém domě čekají i několik měsíců, jiní ho však dostanou téměř okamžitě.

„V pořadníku zohledňujeme i místo trvalého bydliště nebo ohrožení na zdraví. Nedá se tak říci, jak dlouho na volné místo žadatel čeká,“ objasnil Dvořák.

Aktuálně čítá pořadník zhruba 40 žádostí mužů, 20 žen a kolem 100 žádostí do azylových domů pro osoby se sníženou soběstačností.

Velký zájem o ubytování eviduje i Azylový dům pro matky s dětmi v Přerově, který provozuje Armáda spásy.

Délka pobytu je individuální

„I když oproti jaru trochu polevil, dlouhodobě je poptávka nadstandardní a jsme téměř pořád plní,“ poznamenal ředitel zařízení Pavel Šíma.

Ubytovat může až 24 žen s dětmi. Délka pobytu je individuální. „Některé matky jsou u nás týden, některé rok a půl. Není na to žádný klíč, je to rodina od rodiny,“ řekl Šíma.

„Pokud potřebuje matka s dětmi pomoct, může se k nám přijít domluvit, v jaké je situaci, jestli máme volno, kdy by mohla nastoupit, co je potřeba vyřídit. Musí mít i potvrzení od lékaře,“ vyjmenoval Šíma.

„Na stránkách Armády spásy jsou k dispozici všechny potřebné dokumenty, případně jim pomohou i na sociálních odborech měst a obcí,“ doporučil.

Návrat do běžného života komplikuje drahota

Jak získat místo v azylovém domě Před přijetím je nutné podat žádost přímo v Charitě či Armádě spásy, pomohou i sociální odbory měst a obcí.

Je třeba doložit i vyplněný posudek lékaře ke zdravotnímu stavu a doporučení příslušného městského úřadu. Žádosti jsou posuzovány prostřednictvím pořadníku.

Azylové domy poskytují ubytování na přechodnou dobu, podle zákona zpravidla maximálně rok, lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení.

Typickými klienty azylového domu jsou například matky samoživitelky, lidé s větším množstvím exekucí, lidé s psychiatrickými onemocněními, v poslední době se ale podle jejich zřizovatelů objevují i rodiny s dětmi.

Provozovatelé azylových domů se navíc shodují, že zatímco poptávka po službách roste, zařazovat lidi do běžného života v jiném typu bydlení je čím dál náročnější. Prodlužuje se proto doba, kterou lidé v zařízení stráví.

„Množství možností odejít z azylového domu do běžného bydlení za takové náklady, jaké se dají zvládnout, se snižuje. Často slýchám, že vždy bylo velmi těžké najít adekvátní bydlení za rozumnou cenu, ale v této době je to ještě těžší,“ potvrdila Iva Kuchyňková z Charity ČR.

Rozšířit nabídku pomoci má v plánu Charita Přerov. Postavit chce azylový dům pro 30 osob; 20 mužů a 10 žen.

Pokud půjde vše dobře, mohl by se v Kojetínské ulici začít stavět ve druhé polovině příštího roku a provoz by začal na počátku roku 2024. Předpokládané náklady na stavbu a vybavení domu včetně úpravy okolí jsou odhadovány na 27 milionů korun.

Na Charitu se obracejí i lidé, kteří sice mají kde bydlet, ale dostali se do špatné finanční situace. Ta je mnohdy tak tristní, že jim nezbývají peníze ani na základní potřeby, jako jsou potraviny nebo hygienické pomůcky.

„Nejčastěji jde o rodiče samoživitele a seniory. Klienti si často také nevědí rady, na jaké dávky mohou dosáhnout a kde si o ně požádat,“ líčí vedoucí Střediska pro rodiny a krizovou pomoc při Charitě Olomouc Petra Pavlíčková.

„Celý proces vyřízení dávek je však časově náročný a ne vždy je kladně vyřízený. Než se vše vyřídí, tyto osoby zůstávají bez financí,“ doplnila. Podle ní o pomoc žádají ve velkém i ti, kteří dosud sociální služby nevyužívali.