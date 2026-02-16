Mladíka s čerstvým řidičákem zradila mokrá silnice, auto převrátil na střechu

  11:12,  aktualizováno  11:12
Mokrá cesta, vysoká rychlost. To jsou hlavní příčiny dopravní nehody, která se stala na Šumpersku v pátek odpoledne. Osmnáctiletý mladík patrně přecenil své řidičské schopnosti a po smyku převrátil auto na střechu. Nehoda se nicméně obešla bez zranění.
Auto doklouzalo až ke kamionu, do něhož narazilo. (13. února 2026)
Auto doklouzalo až ke kamionu, do něhož narazilo. (13. února 2026) | foto: PČR

Policisté přijali oznámení o dopravní nehodě asi půl hodiny po pátečním poledni. Havárie se stala v katastru obce Šumperk ve směru od obce Bratrušov.

„Mladý osmnáctiletý řidič jel s vozidlem značky Honda v uvedeném směru a zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace, kdy na mokré vozovce v pravotočivé zatáčce vozidlo dostalo smyk,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Auto následně vyjelo do příkopu v protisměru, kde se převrátilo na střechu a koly vzhůru doklouzalo až k nákladnímu automobilu DAF, do kterého narazilo přední částí.

Hrozivě vypadající nehoda se obešla bez zranění. (13. února 2026)

I přes nepěkně vypadající scenerie se během nehody nikomu nic nestalo. „Vznikla hmotná škoda na vozidle Honda v odhadované výši 50 tisíc korun a na nákladním vozidle v odhadované výši 10 tisíc,“ uvedla Zajícová s tím, že u řidičů byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem.

