Autobusy nově vyvezou cyklisty i do Jeseníků, v kraji pojede už sedm linek

Trasy cyklobusů Prostějov – Plumlov – Drahany – Rozstání, Baldovec – Jedovnice. Jezdí každou neděli a o svátcích do 1. října.

Prostějov–Olomouc–Sobáčov–Mohelnice–Bouzov. Jezdí každou sobotu do 30. září.

Prostějov–Protivanov–Boskovice. Pojede o víkendech a svátcích od 29. dubna do 1. října.

Prostějov–Buková–Protivanov. Pojede o víkendech a svátcích od 29. dubna do 1. října. Podrobné jízdní řády lze najít na webu idsok.cz v záložce Systém IDSOK a sekci Přehled cyklobusů.