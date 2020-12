Za dohodu při IT zakázce rozdal antimonopolní úřad pokuty za 75 milionů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zkoumal veřejnou zakázku s názvem Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, kterou hejtmanství vypsalo v roce 2012.

Za kartelovou dohodu udělil společnostem Autocont, a.s., Tesco SW, a.s., ICZ, a.s., Merit Group, a.s., A-Scan s.r.o., Asseco Central Europe, a.s., a FPO, s.r.o., pokuty ve výši 74,6 milionu korun. Rozhodnutí zatím není pravomocné a firmy proti němu mohou podat rozklady.

Uchazeči o zakázku podle antimonopolního úřadu porušili zákon o ochraně hospodářské soutěže.



„Prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměnou informací si rozdělili plnění zakázky. Členové kartelu se také nezákonným způsobem podíleli na tvorbě zadání zakázky,“ uvedlo tiskové oddělení úřadu.

Cílem těchto dohod podle něj bylo ovlivnění zadávacího řízení tak, aby nabídka, na které se budou všechny firmy podílet, byla vítězná.

„Svůj plán následně realizovali tím způsobem, že dne 30. 4. 2012 byly podány dvě sladěné nabídky, a to výhodnější nabídka společnosti Autocont, a.s., ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé, a krycí nabídka společnosti ICZ, a.s,“ popsal antimonopolní úřad kartel.

Jediná společnost A-Scan, s.r.o., podala žádost o snížení pokuty, takzvané narovnání, a úřad jí pokutu snížil o 20 procent.

Reakce potrestaných firem iDNES.cz zjišťuje.



Vysoké pokuty dostaly firmy už v minulosti

Dvě z potrestaných firem figurují v podobném případu z letošního května. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal pětici firem za to, že se mezi lety 2010 a 2014 domlouvaly na spolupráci u velké IT zakázky pro město Přerov. V součtu šlo o pokutu 118 milionů korun.



Po 36 milionech dostal ostravský Autocont a olomoucké Tesco SW, firma vlivného podnikatele Josefa Tesaříka, bratra někdejšího poslance, senátora a hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka z ČSSD.



Tresty se týkaly zakázky s názvem Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova. Celkem bylo ve hře více než sto milionů korun.



Potrestané firmy tehdy na pokuty přistoupily, své jednání však za nezákonné nepovažují.



„Šlo o komplikovanou zakázku, kde jsme neměli kapacity a ani odbornost podat celou nabídku samostatně. Proto jsme museli komunikovat s dalšími subjekty na trhu. S některými z nich jsme se dohodli na společné nabídce, ale s jinými ne. ÚOHS vnímá tato běžná tržní jednání jako porušení zákona,“ uvedl mluvčí Tesco SW Tomáš Jelínek.

„Jelikož jsme se chtěli vyhnout dlouholetým nákladným sporům se státem o výklad zákona, přistoupili jsme na dohodu. Již před lety byla přijata opatření, aby podobná situace nemohla nastat,“ dodal.

„Vzhledem k tomu, že se vytýkané jednání událo před mnoha lety, a vzhledem k tomu, že společnosti hrozil zákaz plnění veřejných zakázek, bylo pro Autocont, a. s., velmi problematické vyvracet závěry ÚOHS o odpovědnosti za toto jednání. Proto jsme se rozhodli, stejně jako ostatní účastníci řízení, využít institutu narovnání,“ uvedla mluvčí Autocontu Blanka Polášková.