Muž nedostal léky na spaní, tak nemocnici začal vyhrožovat bombou

  12:54,  aktualizováno  13:07
Anonym vyhrožoval šumperské nemocnici, že ji vyhodí do povětří, informovala policie. Vyšetřovatelům se podařilo do pár hodin odhalit třicetiletého muže. Následně ho obvinili z nebezpečného vyhrožování, za což mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Případ se stal ve středu odpoledne, policie o něm informovala v pátek. Po 15. hodině se na jedno z pracovišť šumperské nemocnice obrátil neznámý muž a dožadoval se receptu na léky na spaní.

„Vzhledem k tomu, že s žádostí neuspěl, protože byl odkázán na svého obvodního lékaře, začal vyhrožovat, že následující den vyhodí nemocnici do povětří,“ uvedla mluvčí krajské policie Miluše Zajícová.

Celou čekárnu vystřílím! vykřikoval muž v nemocnici. Policie jej zajistila

Následně po anonymním volajícím začalo intenzivní pátrání. „Přibližně po pěti hodinách usilovné a systematické práce, při které byly prověřeny všechny dostupné informace, se podařilo podezřelou osobu ustanovit a následně zadržet,“ dodala Zajícová.

Muže zadrželi policisté z Pardubického kraje, kde má podezřelý trvalé bydliště. Výslech se odehrál v Šumperku. Ve čtvrtek si třicetiletý muž vyslechl obvinění z trestného činu nebezpečné vyhrožování, za který mu může soud uložit až tři roky vězení. Muž je stíhán na svobodě.

