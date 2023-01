Nový Amazon přinese Kojetínu i záchranku. Obce v okolí se však bojí kamionů

Amazon nabíral v posledních dvou letech nové pracovníky pro kojetínské středisko, aktuálně větší kampaň neprobíhá. Společnost zatím nezveřejnila, kdy dojde k otevření nového robotického centra.

Americké vedení společnosti potvrdilo informace o propouštění z minulého roku, půjde o 18 tisíc míst. Snižování stavů má postihnout i Evropu, a je tedy otázkou, zda se dotkne i regionu. Každopádně Amazon dlouhodobě avizuje pro Kojetín až dva tisíce stálých zaměstnanců.

Takový počet lidí bude mít dopad i na poskytování zdravotní péče. „Ze zákona máme povinnost zabezpečovat parametry záchranné zdravotnické služby, a když přijde tak velký zaměstnavatel, nebyli bychom schopni jí dostát. Budeme proto ve městě zřizovat záchranku, abychom mohli oblast pokrýt,“ sdělil hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN).

Starosta Leoš Ptáček (Kojetín 2022) považuje stanici záchranné služby za nejvýraznější benefit.

„Investičně bude stavba na nás, máme vybrané prostory a projektujeme. O novou stanici jsme velmi stáli, protože dojezdová vzdálenost z Přerova byla mnohdy nepřijatelná. Otevření vidím na druhé pololetí,“ odhadl.

Ekonomická štika regionu

Starosta Amazonu fandí, podle něho totiž může z města udělat ekonomickou štiku regionu.

„Už teď nás Amazon nakopl v tom, že v Kojetíně přestalo být z hlediska cen nemovitostí, tedy i pronájmů, extrémně levno. Ceny bytů jsou dnes plus minus srovnatelné třeba s Přerovem. O to jsem velmi stál, protože velice levné lokality jsou cílem různých spekulantů a hrozí jejich sociální vyloučení,“ vysvětlil Ptáček.

Do budoucna zmínil starosta například i posílení hasičské zbrojnice, to ale s logistickým centrem nesouvisí.

„Je to systémová změna. Postupně navyšujeme počty našich hasičů na jednotlivých stanicích v kraji, počítáme i s Kojetínem,“ vysvětlila mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Další průmyslové stavby

Lokalita bývalého cukrovaru, kde čtyřpodlažní robotické centrum stojí, je pro podniky lákavým místem. Například společnost Accolade, která pětimiliardovou stavbu haly financovala, má v místě další dva záměry skladových hal.

O jednom z nich už jedná s městem i sousedy. „Na přípravách druhého objektu plánovaného na brownfieldu po bývalém cukrovaru aktivně pracujeme a upravujeme ho tak, aby projekt získal podobu, která bude pro všechny jeho sousedy přijatelná. Záleží nám na tom, aby nebyly opomenuty žádné aspekty pro vzájemné spokojené soužití všech stran,“ uvedla mluvčí Accolade Lucie Mareš Heřmanská.

„Věříme, že moderní průmyslové prostory přivedou do Kojetína a jeho okolí další evropské firmy, vytvoří nová pracovní místa a pomohou ještě zvýšit životní úroveň místních obyvatel, kterým se tak otevře širší paleta možných oborů a profesí. Očekáváme tedy znásobení pozitivních přínosů prvního projektu,“ dodala Mareš Heřmanská.

Když se o plánech zveřejněných na úředních deskách dozvěděly okolní obce, postavily se proti. Mají strach, že stovky dalších osobních a nákladních aut situaci na tamních silnicích ještě zhorší.

„Stejně jako u Amazonu se doprava v regionu opět neřešila, jen obslužnost areálu. Záměr zatím vzali zpět. Byly jsme čtyři obce a stovka obyvatel Kojetína,“ přiblížila místostarostka Kožušan-Tážal na Olomoucku Michaela Sigmundová (Nezávislá volba pro obec).

Jako právnička usiluje rovněž o legislativní omezení tranzitní dopravy v obcích. Moderovala i loňské dubnové setkání představitelů samospráv a investorů z Kojetína v Tovačově.

150 000 aut za měsíc

„Na jednání mi řekli, že nemohou garantovat, kudy bude najatá dopravní firma jezdit. Od té doby jsme s Amazonem ani Accolade nejednali,“ zmínila místostarostka.

„Kamiony od nás budou jezdit do Rakouska, Polska, Německa. Budou mířit do center, odkud se rozvážejí balíčky. Nevidím důvod, proč by řidiči měli jezdit jinudy než po D1,“ zmiňoval na setkání generální manažer Amazonu v Česku Michal Šmíd výhodu blízké dálnice.

Lidé žijící u krajských silnic nicméně zůstávají přinejmenším do otevření centra skeptičtí.

„V Tovačově přestaly zákazové značky pro vozidla nad dvanáct tun platit v prosinci, v Kožušanech-Tážalech už v listopadu. Máme požádáno o prodloužení. Nicméně když tu zrovna nestála policie, stejně přes nás kamiony jezdily. Na podzim jsme si nechávali v obci dělat měření, počty aut narostly na skoro 150 tisíc osobních i nákladních vozidel za měsíc,“ upozornila Sigmundová.

V Česku firma Amazon působí od roku 2013. V září 2015 zprovoznila v Dobrovízi u Prahy distribuční centrum, kde zaměstnává přes tři tisíce stálých pracovníků. V kancelářích v Praze má dalších více než tisíc lidí. Po celém světě pro ni pracuje přes 1,5 milionu lidí.