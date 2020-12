Nové akční video o práci vojáků z Hranic už má desítky tisíc shlédnutí

První propagační video vojáci z Hranic vyrobili před dvěma roky, když třetí mechanizovaná rota vznikala. Letošní klip má na tyto záběry navázat a představit, na jakou úroveň se rota ve výcviku dostala.



„Kamarádi a veřejnost se nás často ptají, co v práci děláme. Už nás nebavilo pořád odpovídat, takže jsme to chtěli vyřešit tímto způsobem. Chtěli jsme ukázat, co děláme, udělat průřez výcvikového roku a odpovědět na otázky, za co jsme placeni a na co se připravujeme,“ vysvětlil zástupce velitele roty Jiří Válek.

Video natočili a sestříhali desátníci Martin Fried a Radomil Staněk, kteří se videotvorbě věnují ve volném čase. Jde o záběry z celého roku, z dronů, GoPro kamer nebo statických kamer. Zpracování zabralo desítky hodin.

„Děláme daleko více činností, ale chtěli jsme ukázat ty nejvíce atraktivní věci například boj v budově nebo boj zblízka. Chtěli jsme prodat naši jednotku a náš prapor,“ podotkl zástupce velitele Válek.

Video vojáci na sociálních sítích a kanálech zveřejnili v polovině prosince a už má přes 60 tisíc shlédnutí. „Ohlasy jsou skvělé,“ pochvaluje si zástupce velitele.

V Hranicích jsou síly nejvyšší pohotovosti

Třetí mechanizovaná rota z Hranic je součástí 71. mechanizovaného praporu. Takzvané úkolové uskupení postavené na bázi tohoto praporu je v letošním roce zařazeno do nejvyšší pohotovosti sil NATO, do sil velmi rychlé reakce VJTF.



Podívejte se na video vojáků z Hranic, které vzniklo před dvěma lety:



„V sestavě mezinárodní brigády společně s prapory Polska, Španělska a Velké Británie jsme připraveni k vysoce profesionální a velmi rychlé akci při kolektivní obraně členských států Aliance, podpoře mírových operací, pomoci při katastrofách či zajištění operací krizového řízení,“ uvedl mluvčí praporu Radek Hampl.

V době pandemie vojáci z Hranic často pomáhají ve zdravotnictví nebo sociálních službách. Působili například v nemocnici v Novém Bydžově nebo v Domově seniorů přímo v Hranicích, kde se polovině října covidem nakazilo přes čtyřicet klientů a nemocná, nebo v nucené karanténě byla také více než polovina personálu.