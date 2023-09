Kontroverzní plakát k festivalu v Šumperku budí emoce. Nechutné, míní opozice

„Kapela O5 a Radeček to tak má. Já tam ale kromě toho vidím taky vtip a nadsázku. Posouzení míry vhodnosti či nevhodnosti by mělo být na každém z nás,“ řekl Adámek.

Podle něho koalice ani na chvíli neuvažovala o tom, že by kvůli tomu měla být kapele odebrána městská dotace na Džemfest.

Kytarista kapely Ondřej Polák, jenž je hlavním iniciátorem plakátů, je i lídrem Šumperáků, kteří jsou koaličním partnerem ANO. S vysokým počtem hlasů byl zvolen do zastupitelstva. Poté odstoupil, aby uvolnil místo Karlu Hoškovi, který se přitom do zastupitelstva vůbec nedostal. Přesto je nyní místostarostou.

„Politika v tom nehraje roli, rozhodně nejde z naší strany o nějakou úlitbu,“ ujišťuje starosta Adámek.

Jak propagovat akce?

Opozice vidí plakát jinak. „Mně přijde jako nevkusný, nechutný. Chci to otevřít na zastupitelstvu, zda se takovým způsobem má propagovat akce, která má velkou podporu města,“ sdělil bývalý starosta Zdeněk Brož (Nezávislá volba).

Upozornil, že Ondřej Polák stojí v čele kulturní komise města. „Nejsem si jistý, jestli tohle má být projev šumperské kultury. Podle mého je to příliš lascivní,“ doplnil.

Plakátem se zabývá také Olomoucký kraj, který kapele rovněž dává dotaci. Ani ten ale neuvažuje o odejmutí peněz.

„Kapela má víceletou dotaci na roky 2023 až 2025. Není důvod ji zrušit, protože neporušili podmínky smlouvy,“ zdůvodnil radní Olomouckého kraje pro kulturu Jan Žůrek (SpojenciKpOK).

„To ale nic nemění na tom, že na plakátu vnímám prvky sexismu, což si myslím, že do dnešní doby nepatří. Chci se s kapelou pobavit o tom, jestli je tohle správná cesta, takhle upozorňovat na jejich skvělý festival,“ dodal.

„Je to vtipné“

Plakát každopádně zaujal pozornost. Mladí manželé s dítětem, kteří si jej před nákupem prohlíží, na něm nevidí nic špatného.

„Spíš se tomu zasmějeme. Je to vtipné, má to nadsázku. Ostatně jako každý plakát Radečků,“ řekl muž.

Podobně to vidí i manželé ve středních letech. „Není to nic, co by mělo někoho morálně rozvrátit,“ shodují se.

A muž ještě přidal: „Já pracuji v obchodě a vím, jak těžké je vymyslet dobrou reklamu. Musí zaujmout, provokovat, aby člověku utkvěla v hlavě. A tohle je přesně příklad dobré reklamy.“

Objevily se však i odsuzující názory. „Tohle na plakát a na veřejnost vůbec nepatří,“ pohoršovala se starší žena. „Je to nechutná prasárna,“ dodal asi čtyřicetiletý muž.

Ondřej Polák se diví, že plakát k Džemfestu řeší politici. „Myslím si, že jsou jiné problémy, tak trochu ztrácí čas. Ostatně není to poprvé, kdy to politici řeší. A vždycky u většiny nakonec zvítězí zdravý rozum. To neznamená, že nerespektuji ty, kteří plakát odsoudí, rozcupují,“ řekl.

Polemiku kolem posledního plakátu kapely bere s pocitem, že jde o dobře odvedenou práci. „Kdyby to tak nebylo, tak se o plakátu nemluví,“ vysvětlil.

Nemyslí si, jak někteří oponenti tvrdí, že každý další plakát je perverznější, nechutnější, lascivnější. „Není to tak, že pořád přisolujeme a přidáváme na grádech. To není ani primárním účelem našich kampaní k festivalu být co nejvíc kontroverzní,“ sdělil.

Sexistické prasátečko už mají

Kapela chce podle něho pobavit sebe i další lidi. „Není to jenom o kontroverzi, o tom šokovat a být třeba sprostý. Snažíme se o to, aby v tom byl vtípek, kvalitní grafické zpracování. Myslím, že naše plakáty jsou i umění, ač to tak všichni lidé nemusí vnímat,“ vysvětluje muzikant.

„Ostatně plakáty jsou specifické umění. A ty naše jsou už dnes republikový fenomén. Píší nám lidé z celé republiky, že chtějí plakát, aby si ho mohli zarámovat. Jeden právník z Ostravy jezdí pravidelně, aby si mohl přidat do sbírky vyvěšené v kanceláři zase další plakát,“ popisuje.

Více než dvacetiletou tradici Džemfestu a plakátů považuje za zavazující. „Nejen naši fandové a všichni, kdo si poslechnou naše písničky, každý rok čekají, s čím zase na plakátu vyrukujeme, co vymyslíme za kravinu. Je stále těžší provokovat, být vtipný a neopakovat se. Přiznám se, že letošní plakát vznikl na poslední chvíli.“ Původně měl být plakát ještě „tvrdší“. „Pak jsem to nechal předělat do animované podoby, která si myslím, že Džemfestu sluší,“ míní Polák.

Říká, že každoročně dostane vynadáno od nejbližších a letos tomu nebylo jinak. „Vždycky, než zveřejníme nový plakát, tak ho vidí první moje žena, která mi pokaždé strašně vynadá. Pak mi volá moje máma, která mi hrozně vynadá. Až pak volají známí a ti mě za to chválí,“ směje se.

Nejprobíranějším plakátem k Džemfestu byla dosud fotografie nahé těhotné ženy s textem: „Zlobila? Nene, jen se na Džemfestu dobře bavila.“

Kapela za něj dokonce získala anticenu Sexistické prasátečko udělovanou za nejvíc sexistickou reklamu. Tato anticena se už neuděluje.

Džemfest však získal v roce 2013 Cenu města Šumperka a o rok později Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. „Pro nás je ale největší ocenění, že nás lidé mají rádi, chodí na Džemfest. Kvůli tomu to děláme,“ uzavřel Polák.