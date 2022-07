Uprchlíci mají velký problém sehnat zubaře, dokonce musí až na Ukrajinu

„Stala se mi taková malá katastrofa, zlomil se mi přední zub,“ vzpomíná na začátek své kalvárie Elena Kokina, Ukrajinka, která do Ostravy utekla z ukrajinského Dnipra.

Tím pro ni začala téměř marná cesta hledání zubaře. „Tři dny jsem telefonovala do všech ordinací, které jsem našla na internetu, ale marně. Nikde nepřijímali. Čtvrtý den jsem je začala obcházet osobně, ale odpověď byla stejná. Jediné, co mi poradili, bylo, že se mám obrátit na pohotovost. Ale tam mě poslali pryč, že mi mohou zub jen umrtvit, nebo vytrhnout,“ popsala žena své trápení.

Není v něm sama. „Zubaře jsem hledala několik týdnů. Odkazovali mě buď na Prahu, nebo ať si najdu zubaře v Polsku,“ poukázala na stejný problém Tatjana Lebeděnko, která před válkou uprchla z ukrajinské Poltavy.

Stejné možnosti jako Češi

A Anna Slivčak, žijící v mírových dobách v Kyjevě, musela kvůli problémům se zuby u svého dítěte postupovat radikálně.

„V Česku jsme nemohli najít zubaře, tak jsme odjeli na západ Ukrajiny, kde je dnes klidněji, vyléčili tam zuby a vrátili jsme se zpátky,“ popsala nepříliš praktické řešení.

Ukrajinci a Ukrajinky, kteří v České republice získali víza za účelem dočasné ochrany, mají při hledání zubního i běžného ošetření stejné možnosti jako Češi.

„Občanům z Ukrajiny je poskytována zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění včetně péče stomatologické,“ konstatovala Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Systematické řešení, jak Ukrajincům s problémy se zuby pomoci, obdobně jako u mnoha Čechů, zřejmě neexistuje.

Na zdravotní péči pro Ukrajince se sice zaměřuje například takzvaný UA point ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO), zařízení samotné ale celkově příliš možností k poskytnutí péče nemá. „Nikdy jsme žádné vlastní zubní ambulance neměli. Byly zde pouze soukromé ordinace. Loni vedení rozhodlo ukončit jejich nájemní smlouvy a vybudovat vlastní oddělení zubního lékařství,“ konstatovala mluvčí FNO Petra Petlachová.

Zlepšení v polovině prázdnin

První ordinace nového oddělení byla otevřena v srpnu loňského roku. Ta je ale určena jen pro pacienty, kteří jsou v nemocnici hospitalizováni.

Situace by se mohla zlepšit na konci července, kdy by se měla otevřít druhá ordinace. „V té se budou moci zájemci, bez ohledu na národnost, zaregistrovat. Koncem tohoto roku přibude jedna a příští rok další dvě ordinace,“ doplnila mluvčí FNO.

Kolik lidí se bude moci v ordinaci zaregistrovat, zatím jasné není. Podle Jaroslavy Vikové, ostravské zubní lékařky, je hlavním problémem nedostatek zubařů.

„Není to o penězích, je to o absolutním nedostatku kapacit. Nám je jedno, jaké je kdo národnosti, jaké má občanství, navíc v případě Ukrajinců jde o lidi, kteří jsou normálně pojištění,“ vysvětluje zubařka. „Ale není kdy je ošetřit, máme co dělat, abychom zvládali své stávající pacienty,“ doplňuje.

Snad pomůže stomatologická klinika

Úlevu by podle ní navíc mohla přinést lepší prevence, zubaři by tak měli čas na více pacientů. „Snad se situace zlepší po chystaném otevření oboru stomatologie v rámci Ostravské univerzity. Alespoň někteří by snad po vystudování stomatologie mohli zůstat v kraji,“ doplnila uznávaná zubařka.

Elena Kokina se nakonec problémů se zuby zbavila. „Už jsem byla hodně zoufalá. Zubaře mi sháněli mí čeští známí, v Ostravě i v okolí, já už jsem byla rozhodnuta zajet do Polska, kde by měla být situace lepší. Nakonec jsem dostala tip na soukromou kliniku, kde mě během několika dnů přijali. Měla jsem štěstí, že tam byl dokonce zubař z Ukrajiny. Za zub jsem zaplatila pět tisíc korun, už jsem tam domluvená na další prohlídce,“ uzavřela příběh Ukrajinka.

Situaci s nedostatkem zubařů v kraji má řešit i pracovní skupina vlády. „Ta by měla mít dvanáct členů tvořených zástupci ministerstva, pojišťoven, samospráv a dalších. Její první jednání by se mělo uskutečnit ještě v červenci,“ řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.