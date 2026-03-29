Africký gigant se vrací do Ostravy. Zoo ukázala krajtu, která budí respekt i za sklem

  6:16,  aktualizováno  6:16
Po několikaleté pauze se do expozic ostravské zoologické zahrady vrací jeden z nejimpozantnějších plazů světa. Návštěvníci mohou v pavilonu Noční Tanganika opět obdivovat krajtu písmenkovou. Největší africký had, který ve volné přírodě dokáže ulovit i menší antilopu, se zabydlel v prostorách, které věrně simulují jeho přirozené prostředí.
Nová expozice krajty písmenkové v pavilonu Noční Tanganika v ostravské zoo věrně simuluje africké šero a hustou vegetaci, ve které se tento gigant dokáže dokonale schovat. | foto: Zoo Ostrava, Petra Valentová

Pro milovníky teraristiky a exotických zvířat je to zpráva sezony. Krajta písmenková, která z ostravských expozic na čas zmizela, je zpět a navíc v plné síle.

Její nové útočiště v pavilonu Tanganika bylo navrženo tak, aby vynikla její majestátnost i specifický způsob života.

„Návrat krajty písmenkové jsme plánovali delší dobu. Je to vizuálně velmi vděčné téma, protože tento hadí comeback po delší pauze návštěvníky vždy láká. Aktuálně se krajta zabydlela v expozici Noční Tanganika, kde má ideální podmínky,“ uvedla mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

Nová expozice krajty písmenkové v pavilonu Noční Tanganika v ostravské zoo věrně simuluje africké šero a hustou vegetaci, ve které se tento gigant dokáže dokonale schovat.
Nová expozice krajty písmenkové v pavilonu Noční Tanganika v ostravské zoo věrně simuluje africké šero a hustou vegetaci, ve které se tento gigant dokáže dokonale schovat.
Nová expozice krajty písmenkové v pavilonu Noční Tanganika v ostravské zoo věrně simuluje africké šero a hustou vegetaci, ve které se tento gigant dokáže dokonale schovat.
I když to na první pohled vypadá jako nějaký špíz, tak jde o krajty zelené, po vylíhnutí žluté, stočené na větvičce. (19. března 2025)
Výběr pavilonu Noční Tanganika není náhodný. Krajty jsou aktivní především za soumraku a v noci, čemuž odpovídá i světelný režim v expozici.

Návštěvníci tak mají unikátní šanci vidět hada v momentě, kdy je přirozeně aktivní, nikoliv jen stočený v klubku během denního spánku.

„Krajta písmenková je největším hadem Afriky a v přírodě budí zasloužený respekt. V naší expozici se snažíme návštěvníkům ukázat nejen její velikost, ale i to, jak dokonale splývá s okolním prostředím díky své specifické kresbě, která jí dala jméno,“ vysvětlila Nováková s tím, že kresba na kůži připomíná nepravidelné písmo.

Pozor na prsty, varují chovatelé

I když je had od návštěvníků oddělen silným sklem, jeho přítomnost vyvolává silné emoce. Krajty písmenkové jsou známé svou útočnou povahou a bleskovými výpady. Ve volné přírodě dorůstají délky přes pět metrů a jejich stisk je pro kořist fatální.

V ostravské zoo se vylíhlo jedenáct krajt. Hned odmala jsou samostatné

„Je to zvíře, které v expozici dominuje. Chovatelé při manipulaci v teráriu musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Pro lidi je to fascinující pohled na evoluční dokonalost predátora, který v Africe nemá mnoho přirozených nepřátel,“ doplnila mluvčí zoo.

Krajta písmenková (Python sebae)

Velikost: Největší africký had, dorůstá délky 5 až 6 metrů.
Potrava: Živí se ptáky i savci. Velcí jedinci si troufnou i na antilopy, prasata bradavičnatá nebo krokodýly.
Zajímavost: Kořist neusmrcuje jedem, ale uškrcením (konstrikcí). Má mimořádně pružné čelisti, které jí dovolují polknout sousto mnohem širší, než je její hlava.
Kde ji najdete: V Zoo Ostrava obývá pavilon Tanganika (v části s obráceným světelným režimem).

