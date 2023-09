Cedule silničářů s dvěma chybami baví internet. Někdo to přelepil, hájí se firma

Jen předminulý týden se podobně hromadně přeposílalo chybné označení na novém obchvatu Frýdku-Místku, když se na dopravním značení objevilo Frýdek-Mýstek. Ředitelství silnic a dálnic se za hrubku omluvilo a vše opravilo.

Nyní se něco podobného stalo ve Straníku u Nového Jičína, a to ve směru od další novojičínské části Bludovice. Na dodatkovém textu pod značkou stojí: Mimo vozidel stavby a mimo obyatel dolního konce obce Sraník.

Chybějící T v názvu obce se stalo hitem internetu. „No to víte, že mi to lidé hned ráno hlásili. Na jedné straně to je vtipné a k pousmání, na druhé straně taková lajdáckost překvapí a zamrzí,“ komentoval předseda osadního výboru ve Straníku Roman Olbrich.

Dopravní značení v místě stavěla firma z Novojičínska, její šéf Kamil Kedroň se nejprve podivil, že taková věc vyvolává tak velký zájem. „Dopoledne mi hlásili, co se stalo, ať to opravíme. Tak jsem tam poslal chlapy a už je vše v pořádku,“ uvedl Kedroň.

Poukázal na to, že text někdo přelepil. „Vedle značky ještě ležela plastová folie. Nedá se tomu nijak zabránit, to prostě neuhlídáte. Nedávno nám třeba někdo zase pozměnil tabulku u Karviné do poněkud vulgárnější podoby názvu města,“ povzdychl si a dodal, že pokud by takových „srandiček“ bylo více, mohlo by to být i dopravně nebezpečné.

Straník? Tak to ne, jen Nestraník

Kedroň také odmítá srovnání chyby s Frýdkem-Mýstkem. „Tam to bylo na trvalém dopravním značení, tady na dočasném“,“ konstatoval.

Předseda osadního výboru obce se zhruba pěti stovkami obyvatel poznamenal, že něco takového se stalo poprvé. Ale v minulosti hned po sametové revoluci lidé občas přepisovali název obce na Nestraník.

„Sám někdy z legrace říkám, že mám dvě třídy stranické školy,“ zmiňuje s úsměvem fakt, že kdysi se přímo ve Straníku chodilo do prvních dvou tříd základní školy a pak se hned přecházelo do škol v Novém Jičíně.