Muž chtěl zachránit zmiji před auty, ta ho uštkla. Skončil v nemocnici

Muž si před několika dny všiml, jak se zmije vyhřívá na silnici, což by velmi pravděpodobně skončilo usmrcením pod koly automobilu. Rozhodl se proto hada přenést mimo vozovku.

Jenže zmije to jako pokus o záchranu nevnímala a muže uštkla do ruky. „Návaly horka, výrazné pocení a zažívací obtíže donutily pacienta k návštěvě naší nemocnice. Stupeň otravy byl poměrně těžký,“ konstatoval Bronislav Čapek, vedoucí lékař jednotky intenzivní péče Interního oddělení nemocnice v Krnově.

Krnovští lékaři se proto hned spojili s odborníky z Toxinologického centra KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se na takové případy specializují. „Požádali jsme o vydání antiséra a po jeho aplikaci byl muž po několika dnech propuštěn domů,“ doplnil krnovský lékař.

Další kousnutí při sečení trávy

To však nebyl jediný případ uštknutí zmijí na Krnovsku, tedy v podhůří Jeseníků. Devětapadesátiletou ženu kousl had, když sekala trávu. „Pacientka naštěstí vykazovala jen mírné lokální příznaky, a to otok a bolest nohy. V jejím případě stačila léčba antihistaminiky a kortikoidy. Po čtyřdenní hospitalizaci byla propuštěna do domácí péče,“ doplnil Bronislav Čapek.

Krnovští zdravotníci se rozhodli případy zveřejnit kvůli jejich vyššímu počtu a také upozornění, jak se v takových situacích zachovat.

Prvním příznakem zmijího uštknutí jsou dvě až čtyři malé ranky, v jejichž okolí pozvolně dochází k otoku s výrazným bledým středem. Následuje zvýšená teplota doprovázená silným pocením, pocity na zvracení, bolestí břicha či průjmem.

Jak sdělila mluvčí krnovské nemocnice Květa Urbánková, důležité je zachovat klid a zajistit převoz do zdravotnického zařízení.

„Před odborným lékařským ošetřením je vhodné uložit postiženého do stínu, podávat tekutiny, ale vyhnout se kofeinovým a alkoholickým nápojům. Poraněnou končetinu je dobré chladit, ale neledovat,“ řekla Urbánková. „Končetina se může dát do zvýšené polohy a je vhodné sundání šperků či hodinek, které by po otoku mohly bránit průtoku krve. Zmijí jed se nikdy nesmí vysávat, rána se nesmí rozřezávat a končetina se nesmí zaškrcovat.“

Smrtelné účinky zmijího jedu jsou vzácné, největší nebezpečí představuje uštknutí pro děti do tří let. „Komplikací ale mohou být výrazné otoky nebezpečné zejména v oblasti krku a hlavy. Riziko představují také infekce v ráně nebo alergické reakce, které mohou vést až k anafylaktickému šoku,“ popsal lékař Čapek.

Doporučuje proto vždy vyhledat odbornou pomoc, pacient pak bývá umístěn na jednotce intenzivní péče. „Tam dostává léky proti alergii, popřípadě antibiotika, v nejtěžších případech pak antisérum. V nemocnici zůstává, než odezní reakce na hadí jed,“ zakončil Čapek.