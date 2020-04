VIDEO: Zloděj při svých akcích v nouzovém stavu nezapomněl nosit roušku

Čerstvě plnoletý muž se vloupal například do prodejny potravin, rodinného domu, trafiky, sklepů a zkoušel se dostat i do kadeřnictví. Většinou si nářadím proklestil cestu přes dveře či okno a pak bral vše, co mu přišlo pod ruku.

Při jednom z činů v prodejně trafiky jej natočila tamní kamera. Mladík přes horní okno seskočil do prodejny a začal krást. Jak ukazují záběry, i při trestném činu dodržoval vládní nařízení a ústa i nos měl zakryté rouškou.

Při sérii vloupání v době nouzového stavu muž způsobil škodu za téměř 150 tisíc korun. Bral peníze, cigarety, nářadí, ale také šest dřevěných židlí v imitaci renesance v hodnotě 50 tisíc. „Tyto židle si postupně odnesl do bytu své matky. Kriminalisty již byly zajištěny a vráceny zpět poškozené osobě,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Dopadený mladík se při výslechu k sérii vloupání přiznal. Protože se činů dopustil v době nouzového stavu, hrozí mu až osmileté vězení. Přitížit mu může i fakt, že byl již coby mladistvý potrestán podmínkou za majetkovou kriminalitu.