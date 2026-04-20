Incident se stal v pátek nad ránem. Policisté z Orlové se dozvěděli z hlášení, že se někdo zřejmě násilně dostal do kolárny tvořené lehkou kovovou konstrukcí.
Když záhy dorazili na místo, tak uvnitř opravdu narazili na muže. Jak se dostal dovnitř, bylo jasné. Rozebral část zámkové dlažby, na níž přístřešek stál, a dovnitř se doslova podhrabal, o čemž zase svědčila díra z obou stran přístřešku.
„Policistům uvedl, že se do kolárny prokopal, aby zde přespal. Účel ovšem poněkud rozporoval mechanicky poškozený lankový zámek zde uskladněné elektrokoloběžky. Muž tedy své sdělení poněkud poupravil a přiznal, že chtěl vzít nějaké kolo,“ popsala policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Pachatel měl navíc u sebe malý nůž, kterým nejenže přeřezal lanko, ale také využil k vypáčení dlažby. Muži už policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.