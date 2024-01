Rybáři vylovili zlatou štiku, unikát nyní zdobí akvárium na Landeku

„Jde o jedinou zlatou štiku, kterou v Česku máme,“ sdělil tvůrce akvarijní expozice Jiří Rachfalík. „Když ji k nám přivezli, měřila pětatřicet centimetrů. Dnes jich má téměř sedmdesát.

Její stáří odhadují rybáři na tři roky a v příštím roce se pokusí ji rozmnožit.

„Není to albín, což je forma živočicha bez pigmentu, která se rozmnožuje jen s velkými obtížemi, a tak to chceme zkusit,“ zmínil Rachfalík.

Dodal, že předjímat chovatelský úspěch rozhodně nechce. „Zda budeme úspěšní a do dvou let se tady v akváriu budou prohánět i další zlaté štiky, to zatím netuším,“ konstatoval.