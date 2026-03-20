Podle aktuálních informací z jednání optimalizační komise SŽ bylo totiž rozhodnuto o odkladu o dvanáct měsíců.
„Důvody pro toto rozhodnutí jsou neodsouhlasení technického řešení vodovodů a kanalizací společností SmVaK a současně záměr Správy železnic rozdělit realizaci stavby na více koordinovaných zakázek po stěžejních profesích s cílem uspořit značnou část investičních nákladů,“ stojí v informaci podepsané zaměstnancem Správy železnic, kterou dostala mimo jiné i vratimovská radnice.
Stavbu chce Správa železnic rozdělit podle profesí, jako jsou mostní objekty, technologie či železniční svršek. Cílem má být zvýšení konkurence v soutěži a úspora investičních nákladů.
S vyzněním informace ale zástupci SmVaK nesouhlasí. Podle mluvčího Marka Síbrta obdržela společnost projektovou dokumentaci až v říjnu 2025 a následně v ní identifikovala řadu nedostatků.
„Nepřísluší nám komentovat rozhodnutí Správy železnic ohledně časového harmonogramu stavby, případně jejího odložení,“ konstatoval mluvčí SmVaK. „Některé detaily řešení jsme byli nuceni odložit, protože některá upřesnění není možné provést s ohledem na zimní období a nutnost odstávek vodovodů.“
|
Podle Dušana Gavendy, mluvčího Správy železnic, by ale informace o ročním odkladu zahájení stavby nemusela být konečná, odklad by mohl být i kratší.
„Zatím šlo o prvotní reakci na aktuální stav stavebního řízení, nicméně informace o odložení celé stavby není aktuální,“ konstatoval na dotaz MF DNES. „Další kroky ohledně přípravy této stavby včetně harmonogramu v nejbližší době teprve upřesníme.“
Odklad je špatnou zprávou zejména pro Vratimov, kde starosta Martin Čech již dříve upozorňoval na kritickou situaci na stávajícím železničním přejezdu, který má být nahrazen novým podjezdem.
Město na jižní hranici Ostravy totiž trápí dlouhé kolony automobilů, které hlavně ve špičkách znečišťují vzduch. Kolony vznikají právě u železničního přejezdu na trase Ostrava – Frýdek-Místek.
Po zdvojkolejnění už auta budou jezdit podjezdem. „Odložení zahájení stavby se nás dotýká. Čím později bude podjezd hotov, tím později se dopravě ve městě i našim občanům ulehčí,“ komentoval informaci o možném odkladu zahájení modernizace trati starosta Vratimova.
Zrychlení o sedm minut
Odklad modernizace se podle něj může projevit i na navazujících stavbách. „Vedle stavby několika chodníků, které ale nejsou až tak důležité, to je hlavně plánovaná stavba kruhového objezdu u radnice, která by vedla k dalšímu zklidnění dopravy u nás,“ doplnil Martin Čech.
Na stavbu ale nečekají jen ve Vratimově. Její dokončení a hlavně elektrifikaci trati do Frýdku-Místku očekává i krajský úřad, který objednává železniční dopravu v regionu.
„Po dokončení stavby budeme moci zaměnit vozidla motorové trakce za elektrická. Díky tomu zkrátíme cestovní dobu, navíc bude možno zavést nová dopravní spojení,“ uvedl již dříve náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.
Po rekonstrukci by se měla traťová rychlost v úseku zvednout na 120 kilometrů v hodině, což umožní zkrátit cestu mezi Ostravou-Kunčicemi a Frýdkem-Místkem z 21 na 14 minut.
Součástí projektu za několik miliard korun je také úprava stanic Paskov či Lískovec u Frýdku pro nákladní vlaky o délce až 740 metrů.
Kolony automobilů u přejezdu způsobují dopravní problémy ve Vratimově.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz