Po nakažení sestry, která necestovala, nemocnice zavře porodnické oddělení

Ve čtvrtek večer hejtman Ivo Vondrák na Facebooku napsal, že mu hygienici oznámili další tři nakažené v kraji. Jsou jimi dvě ženy z Frýdku-Místku a muž z Ostravy.

Žena z Frýdku-Místku podle hejtmana pracuje ve zdravotnictví. „Jedna z nakažených je zdravotní sestra z nemocnice ve Frýdku-Místku. Bez cestovní anamnézy. Doplatila na někoho, kdo tak odpovědný nebyl. Provádí se všechna potřebná epidemiologická opatření,“ uvedl hejtman.

Vedení nemocnice vydalo v pátek prohlášení, ve kterém případ potvrzuje. „Evidujeme prvního pozitivně testovaného zdravotníka s lehkým průběhem onemocnění. Byla zahájena ambulantní léčba a do karantény byli preventivně posláni všichni zdravotníci z rizikového kontaktu,“ uvedli zástupci nemocnice.



V karanténě je zatím desítka zaměstnanců nemocnice

„V karanténě je zatím do deseti zdravotních sester a lékařů, ale během dalších hodin a dní jich může přibývat. Společně s hygieniky nyní vyhledáváme další lidi, kteří přišli do kontaktu s nakaženou zdravotnicí. V tuto chvíli je sice zavřené celé gynekologicko-porodnické oddělení, ale stále slouží dva lékaři, takže o akutní porody a další neodkladné pacienty se postarají. Ostatní odesíláme do jiných nemocnic,“ doplnil později ředitel nemocnice Tomáš Stejskal.



Vedení dále potvrdilo, že dotyčná nikde necestovala. „Dokonce zrušila na základě pokynu krizového štábu nemocnice svou dovolenou, a to bez kompenzace cestovní kanceláře,“ píše se v prohlášení.

První pacient z Moravskoslezského kraje, pětašedesátiletý muž, leží na infekčním oddělení Fakultní nemocnice Ostrava.

Cestou z lyžařského pobytu v Itálii byl podle hygieniků v kontaktu asi se 160 lidmi. „Lidi z našeho kraje, se kterými pobýval, už známe a odebrali jsme jim vzorky,“ uvedla krajská hygienička Pavla Svrčinová.

Kraj zvýší počet odběrných míst

Kraj chce zvýšit počet míst, kde se budou vzorky odebírat a testovat, protože dvě ostravské laboratoře i výjezdové sanitky začínají být zahlcené. Odběrná místa vzniknou ve třech nemocnicích, které mají infekční oddělení: ve fakultní v Ostravě, v Havířově a v Opavě.

„Současně chceme zapojit do testování více laboratoří,“ řekl ve čtvrtek hejtman Vondrák po zasedání krajské bezpečnostní rady. Kraj dnes dostane první zásilku tisíců ochranných pomůcek.

Čtvrtina půjde do nemocnic, zbytek záchranářům či domovům pro seniory. A VŠB-TU začne vyrábět dezinfekční prostředky z krajem nakoupených jedenácti tisíc litrů lihu. Hejtman také vyzval skiareály, aby co nejdříve ukončily provoz. „Už se tak stalo v Kopřivné na Bruntálsku,“ poznamenal.

Zmínil rovněž, že krajský úřad osloví starosty, aby ve svých městech zřídili kontaktní místa pro lidi v karanténě a pomohli jim například s nákupy. Současně se zpřísňují preventivní opatření, která mají zabránit šíření nákazy. Uzavírají se další kulturní, společenská, vzdělávací i sportovní zařízení. Restaurace a bary budou fungovat jen do 20 hodin.

„Od pátku zavíráme celou Dolní oblast Vítkovice, a to prozatím na jeden měsíc, tedy do 12. dubna,“ informovala například mluvčí industriálního areálu Eva Kijonková.

Příměstské autobusy budou jezdit jako o prázdninách

Kvůli uzavření škol budou od pondělí 16. března jezdit příměstské autobusy v kraji podle letních prázdninových jízdních řádů. „Nemá smysl, aby jezdily prázdné autobusy a zvyšovaly se tak ztráty na tržbách,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že změny se netýkají železniční dopravy. Vlaky budou jezdit standardně.

Krajský, městské i obecní úřady fungují dál, ale žádají veřejnost, ať tam nechodí, pokud nemusí.

„Radnici pro veřejnost nezavíráme, ale vyzýváme ji, aby omezila návštěvy na nejnutnější případy,“ uvedla například mluvčí Bohumína Lucie Balcarová. Podobně reaguje i krajský úřad.

„Neomezujeme úřední hodiny, ale žádáme občany, aby z preventivních důvodů navštěvovali úřad co nejméně. Vyřídit si své záležitosti mohou i z domova prostřednictvím Portálu služeb, který nabízí efektivní elektronickou komunikaci,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Nemocnice už v minulých dnech zakázaly návštěvy, aby ochránily pacienty s oslabenou imunitou i personál. Teď mnohé z nich ochranná opatření ještě zpřísňují.

Například nemocnice v Třinci-Sosně i v Opavě uzavřely všechny vedlejší vchody do areálu a od dnešního rána kontrolují všechny příchozí u hlavních vstupů.

„Označení zaměstnanci budou od příchozích zjišťovat, zda nemají teplotu, kašel, zda netrpí dušností, případně zda nebyli v postižených oblastech. Rizikové osoby informují, jak mají postupovat,“ sdělil ředitel opavské nemocnice Karel Siebert.