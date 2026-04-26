Na atraktivní červené hřebenovce mezi Visalajemi a Bumbálkou tak ubyla další možnost, kde se mohli lidé občerstvit, načerpat síly či přečkat nepřízeň počasí.
Předtím skončila chata Pod Konečnou. Chata Sulov v kdysi živém horském středisku Bílý kříž ve výšce přes 900 metrů nabízí už řadu let jen provizorní bufet v altánu, který mívá otevřeno omezenou dobu o sobotách a nedělích. Jeden z nejkrásnějších beskydských hotelů Kysuca kousek odtamtud na slovenské straně dlouhodobě chátrá.
Je to prodělečná záležitost. Návratnost investic žádná, dostupnost žádná.
Božena Komorášová, majitelka bývalé turistické chaty
Vlastník Doroťanky ukončil provoz restaurace i individuální ubytování na konci minulého roku. Zájemci si mohou pronajmout jen celou chatu a bez služeb.
„Doroťanka bývala jistota. V pátky a soboty tam bývalo živo do noci. Místní se družili s chataři a ubytovanými. Dobře se tam vařilo. Je to konec starých časů,“ říká pětašedesátiletý Milan z Ostravy, který tam jezdí dvacet let.
|
„Je to smutné. Mezi Visalajemi a Kmínkem, kde restaurace fungují celoročně aspoň o víkendech, už není prakticky nic,“ doplňuje Vladimír z Frýdku-Místku.
Chata leží na česko-slovenské hranici ve výšce přes 700 metrů v osadě Vjadačka obce Bílá. Postavili ji Němci za druhé světové války jako celnici pro vojáky, když hlídali hranici mezi protektorátem Čechy a Morava a slovenským státem. Pak sloužila jako rekreační zařízení Masokombinátu Martinov.
Lidé si nosí vlastní jídlo, v hospodě jen pijí
Manžel současné majitelky chatu koupil před devatenácti lety. „Ekonomické důvody nás nejprve donutily zavřít restauraci přes týden, pak jsme fungovali od pátku do neděle. Po covidu se turismus zvedl, ale poté to začalo zase upadat,“ vysvětluje majitelka Ivana Gabzdyl důvody zavření restaurace.
Začalo podle ní také přibývat lidí s vlastním jídlem, kteří si v hospodě dali jen pití. „Sto padesát korun za halušky přece není tak moc,“ míní.
S manželem má v Ostravě stavební firmu a Doroťanku chtěli mít pro radost. „Asi největší problém byl sehnat zaměstnance, kteří byli ochotni přistoupit na dlouhou a specifickou víkendovou směnu na horské chatě,“ dodává majitelka, která chatu nabízí k prodeji.
|
Na nouzi o zaměstnance naráží také Jiří Riebauer z Břeclavi, který koupil chatu Sněžná nedaleko Bumbálky a nepravidelně nabízí občerstvení z okýnka. „Miluji to tady, nastálo zde být ale nemůžu a provozovatele sháním marně. Je to problém v celých Beskydech,“ tvrdí.
Majitelka bývalé turistické chaty Na Konečné Božena Komorášová, která roky vedla tamní hospodu a zároveň tam bydlela, vidí problém jinde. „Je to prodělečná záležitost. Návratnost investic žádná, dostupnost žádná,“ shrnuje.
Před pár lety zkusila hospodu pronajmout. Provozovatel se do chaty nastěhoval i s matkou, která pro hosty vařila, ale podnik neustál zákazy spojené s koronavirem, které navíc znemožnily přístup lidí ze Slovenska. „Otevírat už nemám v úmyslu,“ ujišťuje Komorášová.
|
Konci Doroťanky, vzdálené od Konečné po hřebeni přes tři kilometry, se nediví. Podle ní má na odliv hostů vliv také to, že vlastníci Biskupských lesů tam zakázali vjezd autům.
„Dnešní děti nechtějí moc chodit. Také starší lidé tam jezdili autem, udělali si procházku kolem, zašli na houby, dali si v hospodě oběd. To už nejde,“ líčí Božena Komorášová.
Ivana Gabzdyl z Doroťanky souhlasí, že to je jeden z faktorů úbytku hostů. „Na druhé straně Biskupské lesy nám vycházejí vstříc a vydávají povolení k vjezdu i ubytovaným,“ dodává.
|
Starosta Bílé Tomáš Kubačák uzavření Doroťanky lituje nejen kvůli turistům. „Je to špatné i pro tamní usedlíky, kteří se teď nemají kde setkávat,“ říká starosta.
Potvrzuje to Erika Vilimová z hrstky posledních rodin, které žijí na Vjadačce natrvalo. „Doufáme, že to koupí někdo, kdo bude chtít hospodu provozovat,“ říká Vilimová, která vede mateřskou školu v centru Bílé.
Turismu v oblasti by podle Kubačáka mohla prospět připravená stavba nového parkoviště na Konečné. Věří, že tam bude opět zajíždět letní dotovaný turistický autobus TuBus, jenž loni doplnil řídké linkové spojení.
|
„Bojujeme za to. Lidé vystoupí na Konečné a můžou dojít přes Doroťanku a Bílý kříž na Gruň, kam by měl TuBus opět také jezdit,“ doplňuje starosta.
Otázkou je, kde se lidé občerství.
„Bohužel, pohostinství má obecně problém, na horách obzvlášť,“ komentuje starostka Starých Hamer Eva Tořová. Zákazy vjezdu na Doroťanku nebo Bílý kříž, který patří pod Staré Hamry, spíše chápe.
„Je to trošku vina nezodpovědných návštěvníků, kteří by nejraději sbírali houby a borůvky přímo z auta. Parkují, kde je napadne, blokují lesní techniku,“ líčí starostka. Mnozí lidé podle ní zapomínají, že se pohybují v chráněné krajinné oblasti, kde jsou navíc úzké a staré cesty.