Zastropování cen firmy vítají, zatím jsou však kvůli nejasným podmínkám opatrné

„V tuto chvíli nejsou definované přesné podmínky, za kterých bude poskytována vládou schválená podpora i velkým firmám v podobě zastropování cen energií, plynu a elektřiny,“ konstatovala Mariana Kellerová, mluvčí společnosti Siemens.

Ta vlastní v kraji například podnik na výrobu elektromotorů ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Detailní pravidla a limity čerpání této podpory a související procesy bude vláda specifikovat v lednu 2023 a předtím, než bude k dispozici jejich přesné znění, není možné je komentovat,“ uvedla Kellerová.

Podobně opatrní jsou i zástupci dalších velkých firem. Nejasnosti podle nich panují hlavně v míře pomoci, která se může odvíjet i podle toho, jak je daná firma úspěšná.

„Jsme rádi, že zastropování přišlo, ale ještě pořád není zcela jasné konkrétní fungování včetně podmínek poklesu EBITDA pro energeticky náročné firmy a podobně. Nicméně je to první signál směrem k trhu, že to stát chce řešit. Pokud by však přišel dříve, mohli jsme se vyhnout extrémním cenám na podzim letošního roku,“ doplnil některé výhrady Radek Strouhal, generální ředitel společnosti Vítkovice Steel.

„Ať stát netrestá úspěšné“

Obdobnou obavu mají třeba i zástupci společnosti Kofola nebo BR Group.„Zastropování cen energií je pro průmysl nutností. Musíme vyčkat detailů, zejména prokázání poklesu profitability. Věřím, že zastropování nebude obsahovat povinnost dovést firmu do ztráty. Podnikatelé se snaží udržet výkonnost za cenu opravdu drsných úspor, a ne se do ztráty propadnout,“ konstatoval Dan Buryš, generální ředitel Kofoly.

„Za velmi diskriminační považujeme vyšší státní podporu firmám ve ztrátě oproti těm, co se ještě drží v kladných číslech, ale mnohdy toho dosáhly řadou různých, mnohdy i bolestných opatření,“ přidala Ivana Gračková, mluvčí skupiny BR Group. „Snahu pomoci si sám by stát neměl trestat. Protože ještě nemáme rozklad k novému zastropování, zatím neumíme podrobně rozklíčovat, zda to takto bude i v budoucnu, nebo se tyto parametry mění. A také přesně nevíme, jak budeme posuzováni jako skupina.“

Vládou přislíbené zastropování cen energií ale v celku zástupce firem uklidnilo. Předběžně mohou počítat s tím, že jejich náklady nebudou znevýhodněny oproti zahraničním konkurentům ze států, které už pomoc firmám ohlásily.

„Zastropování nám pomůže snížit část nákladů. Ještě nemáme přesné propočty, ale i tak je to pro nás pozitivní zpráva. Nicméně čekáme na konkrétní podmínky,“ vysvětlila Petra Macková Jurásková, mluvčí Třineckých železáren.

„Ceny jsou zastropovány na úrovni, s níž jsme schopni v nadcházejícím roce zůstat konkurenceschopnými v rámci českého tržního prostředí,“ Aleš Martínek, generální ředitel společnosti Ostroj Opava.

„Obáváme se však, nakolik budeme dále schopni zůstat konkurenceschopnými v rámci tržního prostředí EU s ohledem na mnohem níže nastavené cenové stropy energií pro sektor průmyslu v Německu a na fakt, že v každé členské zemi EU bude jistá forma zastropování cen energií nastavena takříkajíc individuálně, na národních úrovních,“ přidal další výhrady Martínek.