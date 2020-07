Začala obnova zámku Linhartovy, oprava renesančního skvostu potrvá rok

Opravy zámku odstartovaly v pondělí. „Začíná se nejprve ve sklepech a dělají se i nejrůznější přípravné práce, například se staví lešení,“ popsal aktuální situaci kastelán zámku Jaroslav Hrubý. Během patnácti následujících měsíců stavební dělníci postupně opanují celý zámek.



„Během rekonstrukce se vymění všech 150 oken, v devíti místnostech se zrenovují stropy do původního stavu, budou se dělat dřevěné podlahy a ve 21 místnostech se nainstalují klasické dřevěné dveře,“ nastínila Petra Hanusová z radnice ve Městě Albrechticích, které zámek spravuje.

Novodobá zámecká okna nahradí historické repliky oken původních, výměna čeká i sedmadvacet interiérových a dvoje vstupní dveře z masivního dřeva. Místnosti se promění především v prvním patře zámku, aby se v budoucnu mohly využít pro společenské i reprezentační účely. Nová dlažba se objeví na chodbách, dřevěné podlahy v jednotlivých pokojích.

Pracovat se ale zároveň bude i v suterénu, odtud dělníci vybourají stávající betonové podlahy, jež nahradí cihlovými, a obnovy se dočkají také klenby. Oprava čeká rovněž zámecké schody a komíny a prokoukne i okolí zámku.

„Před zámkem by pak měla vzniknout promenádní zóna ve tvaru ležaté osmičky neboli nekonečna,“ uvedla Hanusová. V plánu je vznik mlatového chodníku u zámku, úpravy veřejné zeleně i nový mobiliář v zámeckém parku. Historii a zajímavosti o linhartovském zámku lidem v celém areálu přiblíží nové informační tabule.

Revitalizace a obnova zámku jsou vyčísleny na 26,8 milionu korun bez DPH a hradí je peníze z přeshraničního evropského projektu Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky. Projekt se kromě zámku v Linhartovech týká také zámku ve Slezských Rudolticích a polské Moszny.

Kastelán: „Lidé jezdí, jsme velmi rádi“

Turistickou sezonu ale stavební práce nenaruší. „Máme k dispozici Papírový svět v prvním patře a celé přízemí. Postup prací koordinujeme tak, že vše bude minimálně do konce srpna, a vypadá to, že i v září, přístupné. Lidé jezdí, jsme velmi rádi,“ konstatoval kastelán.

Se všemi pracemi by mělo být hotovo na konci září příštího roku. Co nově návštěvníci v opravených prostorech uvidí, ještě definitivně rozhodnuto není. „Uvidíme podle situace, jak se bude vyvíjet. Máme nabídky od významných výtvarníků, takže by mohla vzniknout ještě jedna stálá expozice ke stávající expozici keramiky Jana Kutálka,“ řekl Hrubý.

Zdůraznil, že zámek dále bude především výletním cílem rodin s dětmi. „Rádi bychom nadále obměňovali expozice, aby se k nám lidé vraceli,“ dodal kastelán. Na zámku vždy bývá k vidění několik výstav. Většina z nich se každoročně mění.