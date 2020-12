Kastelán tvoří z novin figuríny šlechty i sloužících, pomáhá si balonkem

„Zámeček v Linhartovech byl známý svými pompézními zahradními bály a slavnostmi, na které jezdila šlechta a smetánka. To mě inspirovalo v přípravách na zahájení nové sezony a přivedlo na nápad, že uděláme Papírový svět Karla Sedlnického. Dělám na tom od rána do večera,“ vylíčil kastelán Jaroslav Hrubý.



Právě Sedlničtí z Choltic, již byli jedním z rodů vlastnících zámek, památku na přelomu 16. a 17. století přebudovali ve vyhlášený barokní zámek. Jejich dobu připomene letní slavnostní zahájení sezony, kdy památku zaplní figuríny šlechtičen a jejich společnic a služebných, hrabat, knížat, zámeckého personálu i hostů.

„Tuto společnost rozmístíme po všech místnostech. Připravujeme třeba malíře, jenž maluje zámeckou rodinu, či jednotlivé členy zámecké gardy,“ popsal Hrubý. Asi polovina, tedy padesátka figurín, je již rozpracovaných či hotových.

Vznikají metodou kašírování, kdy se na podkladovou formu lepí další a další vrstvy natrhaných novin.

„Například při modelování hlavy nafouknu balonek, na který pak lepím noviny vrstvu po vrstvě. Není možné nalepit všechno najednou. Dají se tři vrstvy, nechají se uschnout, dají se další dvě, zase musí uschnout, a tak dále, až je to tvrdé jako kámen. Prosychá to i týden, takže mám rozdělaných pět šest věcí najednou,“ popisuje práci kastelán, který je zároveň pedagogem a výtvarníkem.

Figury jsou propracované do všech detailů, včetně vlasů, vousů, rysů obličeje i detailů oblečení. „Slavnostní otevření máme stanoveno na přelom června a července, do té doby bude všechno nachystáno. U konce by měla být i rekonstrukce zámku,“ doplnil kastelán.

Rozsáhlá obnova vrací interiérům zámku původní tvář a odstraňuje necitlivé zásahy z konce 60. let, po nichž památka sloužila mimo jiné jako sklad léčiv. Obnova za tři desítky milionů zahrnuje práce v nadzemních částech zámku i v jeho sklepích a prokoukne také jeho bezprostředním okolí. Vznikne tam mimo jiné promenádní zóna ve tvaru ležaté osmičky.