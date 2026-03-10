Zámek v Janovicích chystá nové místnosti i turecký salón

O dvě místnosti letos rozšíří prohlídkovou trasu správci zámku Janovice u Rýmařova na Bruntálsku. Obnova objektu, který v minulosti dlouho chátral, začala před pár lety, když jej převzal Národní památkový ústav.
Janovice u Rýmařova. I tady hospodařili Harrachové. Objekt patří k méně známým...
Janovice u Rýmařova. I tady hospodařili Harrachové. Objekt patří k méně známým a památkový ústav ho má ve správě poměrně krátkou dobu. | foto: NPÚ

Loni se mohli návštěvníci vůbec poprvé podívat na interiéry s historickým vybavením, které přibližují stav z počátku 20. století, kdy tam žila rodina posledního vlastníka ze šlechtického rodu Harrachů Františka.

„Součástí prohlídek bude nově přípravna pokrmů a jako nahlížecí místnost úklidová komora služebnictva, kde máme třeba historický vysavač,“ přiblížil kastelán Petr Slabý.

Postupně doplňuje i loni zpřístupněné místnosti. „Zrovna jsem přivezl autentické garnýže z našeho salónu hraběnky, které byly půjčené v soukromém objektu,“ uvedl kastelán.

František Harrach (1870–1937) byl cestovatelem, sběratelem, důstojníkem a statkářem. Pracoval pro následníka rakouského trůnu Franze Ferdinanda.
Sezona začne v Janovicích o Velikonocích. Pravděpodobně na začátku června přibude expozice s názvem Turecký salón.

„Na zámku se tak říkalo místnosti, ve které byly vystavené věci přivezené Františkem Harrachem a jeho otcem Alfredem z jejich cest, zejména z Orientu,“ líčil Slabý.

Sedla, části zbroje, koberce, keramiku a jiné věci kupovali třeba na tržištích. Část exponátů skončila po válce v Náprstkově muzeu v Praze. „Domluvili jsme se na zápůjčce. Z důvodu klimatických podmínek, které jsou na zámku příznivé jen od června do září, půjde jen o dočasnou instalaci,“ vysvětlil.

Pustnoucí janovický zámek láká veřejnost. Rozvoj blokují spory

K zajímavostem zámku patří garáž, kde parkovalo auto Františka Harracha, ve kterém v roce 1914 doprovázel následníka trůnu Františka Ferdinanda při jeho poslední jízdě po Sarajevu.

Objekt stojí na místě gotické tvrze. Koncem 16. století prošel přestavbou na renesanční zámek a pak další proměnou v barokním slohu. V roce 1945 jej zkonfiskoval stát. Býval tam sklad státního statku nebo archiv. Památka dlouho chátrala také v souvislosti s restitučním sporem. Národní památkový ústav zařadil Janovice do výzkumného projektu, který má přispět k jeho atraktivní proměně.

Zámek v Janovicích má pohnutou historii

Původ: Vyrostl na základech gotické tvrze, prošel renesanční i barokní přestavbou.

Úpadek: Po roce 1945 sloužil jako sklad státního statku a archiv, což vedlo k drancování mobiliáře.

Záchrana: V roce 2019 převzal památku Národní památkový ústav, který zahájil rozsáhlou revitalizaci. Nedávno zde proběhla i náročná rekonstrukce elektroinstalace a opravy stropů.

Sezona v Janovicích začíná už o Velikonocích. Kvůli klimatickým podmínkám bude hlavní trasa s cennými orientálními předměty přístupná pouze od června do září. Prohlídku je doporučeno rezervovat předem, jelikož kapacita skupin je omezená. (red)

