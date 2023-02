V zámku Hradec nad Moravicí je nově k vidění dělo i historický kulomet

„Vstupní historickou expozici měníme po pětadvaceti letech, umístíme tam významné velké exponáty z historických sbírek. U obou děl restaurátoři obnovili jak kovové prvky, na nichž už téměř nebyly vidět znaky a nápisy a jejichž části byly rezavé, tak dřevěné části, které byly ve špatném stavu,“ popsal kastelán hradeckého zámku Radomír Přibyla.

Děla se do sbírek Lichnovských dostala roku 1875, kdy kníže Karel Maria Lichnovský čtyři kusy kanonů, údajně ukořistěných Francouzům roku 1870 v bitvě u Sedanu, koupil v pruském dělostřeleckém skladu.

Dvě později daroval městu Ratiboř, zbylá dvojice zůstala v zámeckých sbírkách. „V 90. letech, když byl hradecký zámek zničený, jsem zjistil, že jsou děla půjčená a vystavená v pražském Vojenském historickém muzeu. Po složitých jednáních se nám je podařilo získat zpět,“ nastínil osudy exponátů kastelán.

Vstupní expozice je zdarma

Několik let nyní už zrestaurované kanony stály v bývalé kovárně červeného zámku, před vstupem do bílého zámku a na jeho nádvoří. Hotové už jsou i informační panely, které například prozradí, že salvový kulomet je předchůdcem mechanických kulometů a jeho kadence střelby do 125 ran za minutu závisela především na schopnostech obsluhy.

Vstupní expozice se nachází v jedné z největších historických místností zámku a je přístupná zdarma. Býval tam divadelní sálek a později zahradní sál, po válce tam našla místo zámecká pokladna.

Kromě dvojice kanonů tam historii hradeckého zámku představí šestice jeho modelů tak, jak vypadal od středověku po současnost, stejně tak i obnovený knížecí kočár, pamětní desky či busta Ludwiga van Beethovena. Sál zároveň příležitostně poslouží jako prostor pro koncerty a divadelní představení.