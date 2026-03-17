Oba školáci mají amputované prsty a doživotní následky. „Opakovaně jsme zasahovali u poranění elektrickým zahradním nářadím, kdy mimo jiné došlo i k úplným nebo částečným amputacím prstů horní končetiny,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
Záchranáři oba zraněné na místě ošetřili. „Zastavili krvácení a zajistili transport do spádových úrazových ambulancí,“ popsal Humpl s tím, že oba chlapci pomáhali rodičům s ořezáváním keřů.
„Jednalo se o částečné amputace. Oba případy se staly na Frýdecko-Místecku a Karvinsku,“ doplnil mluvčí.
Elektrické zahradní nůžky jsou konstruovány tak, aby si poradily s tvrdými větvemi. Lidské prsty pro ně nepředstavují žádnou překážku.
„Při práci s elektrickými nůžkami, pilami či křovinořezy dbejte zvýšené opatrnosti. Dodržujte bezpečnostní pokyny a používejte ochranné pomůcky. Pokud nástroje používají děti, nenechávejte je bez dozoru dospělého,“ zdůraznil Humpl.