Dva školáci přišli o prsty, při práci na zahradě je zranily elektrické nůžky

  8:26,  aktualizováno  9:18
Hned dvě rodiny z Moravskoslezského kraje utrpěly o víkendu šok kvůli zraněním dětí. Dva chlapci mladšího školního věku se podle záchranářů vážně zranili při manipulaci s elektrickými zahradními nůžkami.
O uplynulém víkendu vyjížděli zdravotní záchranáři asi ke dvaceti zraněním na zahrádkách. Byli mezi nimi i dva školáci. (16. březen 2026)

Oba školáci mají amputované prsty a doživotní následky. „Opakovaně jsme zasahovali u poranění elektrickým zahradním nářadím, kdy mimo jiné došlo i k úplným nebo částečným amputacím prstů horní končetiny,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Záchranáři oba zraněné na místě ošetřili. „Zastavili krvácení a zajistili transport do spádových úrazových ambulancí,“ popsal Humpl s tím, že oba chlapci pomáhali rodičům s ořezáváním keřů.

„Jednalo se o částečné amputace. Oba případy se staly na Frýdecko-Místecku a Karvinsku,“ doplnil mluvčí.

Elektrické zahradní nůžky jsou konstruovány tak, aby si poradily s tvrdými větvemi. Lidské prsty pro ně nepředstavují žádnou překážku.

„Při práci s elektrickými nůžkami, pilami či křovinořezy dbejte zvýšené opatrnosti. Dodržujte bezpečnostní pokyny a používejte ochranné pomůcky. Pokud nástroje používají děti, nenechávejte je bez dozoru dospělého,“ zdůraznil Humpl.

