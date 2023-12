Studenti v ostravské katedrále zapálili osmnáct svící za promarněné životy

Martin David byl biskupem jmenován sice teprve letos v červenci, ale už před čtyřmi lety coby pomocný biskup vedl zádušní mši po tragédii v ostravské fakultní nemocnici, kde vrah v jedné z čekáren zavraždil šest pacientů. A minulý rok zase vedl kajícný obřad poté, co v kostele v Bašce na Frýdecko-Místecku přišel rukou vraha o život mladý varhaník.

„Všechno to bylo v době adventu, který má zvěstovat očekávání radosti a naděje. Místo toho naši společnost uvrhli do stavu bolesti. Jakési bezedné temnoty,“ poznamenal biskup. Přiznal, že při takových bohoslužbách se mu slova hledají jen velmi obtížně. „Naštěstí jako křesťan mám bibli, které vhodná slova nabízí,“ připomněl Písmo svaté.

Hned na začátku bohoslužby studenti ostravských univerzit rozsvítili osmnáct svící za promarněné lidské životy. Za čtrnáct obětí z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dvě svíce za muže a dítě v Klánovickém lese, jednu za vrahova otce. A jednu i za pachatele nezměrné bolesti, který nakonec zbraň obrátil proti sobě.

„Den, kdy byla tma nejdelší“

„Je to modlitba. Modlíme se za všechny tyto zbytečně zmařené životy. Bohu svěřujeme všech osmnáct zemřelých,“ vysvětlil mluvčí diecéze Ondřej Elbel.

„Stalo se to v den, kdy byla tma nejdelší. Ale světlo, to je naděje, plamínek naděje,“ poukázal biskup David, který zdůraznil, že společnou modlitbou mohou lidé být nablízku těm, kteří nyní prožívají neuvěřitelnou bolest nad ztrátou svých nejbližších.

Druhého největší svatostánek na Moravě (po Velehradu – pozn. red.) lidé takřka zaplnili. „Přišla jsem, protože to, co se stalo v Praze, je opravdu strašné. A ještě před vánočními svátky, to pro ty pozůstalé musí být opravdu hrozná bolest. Chtěla jsem se za všechny pomodlit,“ řekla Anežka Vahalíková z Ostravy.