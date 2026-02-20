Jaro je tady, hlásí zvířecí záchranáři. Už se starají o prvního zajíčka

Jaro už klepe na dveře, hlásí ošetřovatelé ze záchranné stanice zvířat v Bartošovicích na Novojičínsku. O víkendu přijali prvního letošního malého zajíčka. Každý rok se do stanice dostane více než stovka těchto mláďat. Ochránci přírody apelují, aby se lidé před odběrem zajíčků z přírody raději poradili s odborníky.
Zachráněný zajíc v bartošovické záchranné stanici. Mládě se má čile k světu, pije mléko a zdárně prospívá. | foto: Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy Bartosovice

„Tento zásah měl tentokrát své opodstatnění. Mládě bylo přímo ohroženo a nalezeno na nevhodném místě, konkrétně na chodníku,“ popsal příběh čtyř až pětidenního zaječího mláděte vedoucí záchranné stanice Petr Orel.

Mládě se má čile k světu, poctivě pije mléko a zdárně prospívá. „Péče o malé zajíčky je však velmi složitá. Plně nahradit mateřské mléko je komplikované a velmi záleží také na stáří mláděte. Úhyn se bohužel pohybuje přes dvacet procent,“ konstatoval Orel.

Ošetřovatelé zvířat proto lidem, kteří objeví zdánlivě opuštěné mládě v přírodě, radí napřed do stanice zavolat, než zajíce rovnou z přírody odebrat.

Delší zima a sníh vede k nárůstu pacientů v záchranné stanici. Mezi ně patří bukač velký nebo kavka obecná se zlomeninou pažní kosti.

„Malí zajíčci si dokážou poradit i s tuhými mrazy, zatímco matka se u nich zdržuje jen krátce při krmení. Lidé to těžko chápou a mají pocit, že mládě umrzne, ale mláďata jsou na tyto podmínky biologicky nastavená,“ řekl Orel.

Mládě nebývá opuštěné a matka je v okolí. Ve většině případů je proto lepší jej nechat na místě.

„Až třicet procent mláďat zajíců, které k nám lidé přivezou, je odebráno z přírody zbytečně. Ale je to jen odhad,“ poznamenal vedoucí stanice.

Zranění nebo vysílení...

Kvůli delšímu trvání zimy a sněhové pokrývce stanici hned zkraje roku narostl počet zvířecích pacientů. Jde o jedince se zraněním, ale také vysílené a oslabené nedostatkem potravy, ke které se v posledních dnech nemohli dostat.

„Mezi těmito případy můžeme zmínit bukače velkého, který patří mezi vyčerpané jedince, nebo kavku obecnou s úrazem, konkrétně zlomeninou pažní kosti,“ podotkl Orel.

