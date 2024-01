Ochránci loni přijali třikrát více postřelených zvířat, ošetřovali i rysa

Ochranáři tam evidují o 174 příjmů více než v roce 2022 a celkem o 868 živočichů se museli postarat kvůli různým druhům poranění, jako je například zlomenina končetin či pokousání jiným zvířetem. Dvaaosmdesát případů ze 170 pokousaných živočichů přitom způsobili domácí mazlíčci.

Počet postřelených jedinců však oproti předloňsku vzrostl trojnásobně a v Bartošovicích přijali celkem devět zvířat z celého území kraje.

„Předloni jsme zaznamenali tři případy postřelení, letos už to bylo devět,“ přiblížil šéf záchranné stanice Petr Orel. „Kromě jednoho čápa bílého na Příborsku se jednalo o dravce, jako je moták lužní, moták pochop a v jednom případě to byl sokol. Jsou to druhy, které nemají žádný velký vliv a loví především drobné hlodavce.“

Pozitivní trend ochránci sledují u ptáků popálených na sloupech vysokého a nízkého napětí, jejichž čísla klesají už několik let. Letos přijali okolo 30 případů, zatímco v roce 2016 to bylo více než 70. „Celá řada tras už je dnes zabezpečená a náš kraj je na tom oproti jiným dobře. U nebezpečných sloupů se domlouváme s energetiky na řešení,“ vysvětlil Orel.

Největší část příjmů, celkem 943 zvířat, tvořila nesamostatná mláďata, která by bez péče ochránců v přírodě nepřežila.

Nejčastěji přijatým živočichem se stal již tradičně ježek západní, kterých na stanici přijali rovné tři stovky. Následoval rorýs obecný s téměř dvěma sty jedinců, poštolka obecná, zajíc polní, ježek východní, kos černý, holub hřivnáč a veverka obecná. „Těchto sedm druhů tvoří dohromady polovinu všech našich příjmů,“ uvedl ochránce.

Na stanici loni ošetřovali i vzácné druhy, jako jsou rys ostrovid, bělořit šedý, chřástal malý, hohol severní, linduška luční, rákosník velký, luňák červený, luňák hnědý, netopýr dlouhouchý a další.