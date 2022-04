Karviná chce zábavní park, proti záměru protestuje i spisovatelka Lednická

„Karviná byla dlouhodobě zaměřena na těžký průmysl, na hornictví. Těžba končí, šachty se zavírají a my stojíme před otázkou jak dál, jakým směrem se vydat,“ odůvodnil zájem karvinského magistrátu o možnou stavbu zábavního parku primátor Jan Wolf.

„Jsem přesvědčen, že dlouhodobé zaměření na jeden segment nebylo dobré. Chceme toto riziko rozložit do více sfér a my jsme přesvědčeni, že jednou z oblastí, kterou bychom měli pomáhat rozvíjet, je turistický ruch,“ dodal primátor.

Pro podporu zábavního parku se karvinský magistrát rozhodl podle primátora i proto, že jej chce investor umístit do sousedství krajem chystaného projektu velkokapacitních skleníků Eden Silesia.

Pro turisty zajímavou návaznost pak má zajistit i blízkost slavného šikmého kostela sv. Petra z Alcantary, případně bývalé šachty Gabriela, kde chce Karviná vybudovat hornické muzeum.

Právě umístění zábavního parku v blízkosti šikmého kostela je ale podle Karin Lednické, autorky stejnojmenné knihy, problémem.

„Jde vlastně o území staré Karviné, které je velkým historickým artefaktem, jehož zelená část by navíc mohla sloužit k rekreaci. A o tu historickou přidanou hodnotu tohoto prostoru bychom mohli přijít,“ vysvětlila Karin Lednická.

„Jsou tam zbytky původního osídlení, které ještě naštěstí nebyly, na rozdíl od mnoha míst, rekultivovány a mohou přinést mnoho informací třeba i z pohledu archeologů. Pokud by v tom místě vznikl zábavní park, přišli bychom o možnost zdokumentovat, jak se toto území historicky vyvíjelo.“

Slova Karin Lednické potvrzuje i Michal Zezula, ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).

„Této oblasti jsme se nedávno věnovali, zpracovávali jsme pasportizaci celého katastrálního území oblasti Karviná-Doly z hlediska dochování památkových a dalších kulturněhistorických hodnot,“ konstatoval Michal Zezula.

„Podle našich zjištění tam jsou uchovány nejen pozůstatky zaniklého města, ale možná i starší, středověké vesnické zástavby. Získaná data ještě stále zpracováváme.“

Primátor: Další možnosti města jsou omezené

O tom, nakolik je území vybrané pro případnou stavbu zábavního parku vhodné, ale ředitel ostravského pracoviště NPÚ spekulovat nechce.

„To je otázka na představitele místních samospráv, zda by na pozůstatcích zaniklého města z pietního hlediska mělo vzniknout něco jako zábavní park,“ konstatoval Zezula.

„V České republice jsou ale jen dvě taková místa. Jedním je Mostecko, které ale zmizelo při povrchové těžbě uhlí. V Karviné povrch zůstal, to může mít do budoucna obrovskou hodnotu jako součást archeologického dědictví.“

Podle primátora Jana Wolfa ale Karviná pro případné umístění podobného parku mnoho dalších možností nemá.

„Zvažovali jsme i další místo, také v oblasti staré Karviné, ale to nevyhovovalo kvůli důlním vlivům,“ vysvětlil primátor. Upozornil, že vybrané místo vyhovuje i z dopravních důvodů a podobně.

Na místě válečného zajateckého tábora

„Můžeme mít k tomu místu nějakou nostalgii. Jestli ale chceme zajistit další rozvoj města, musíme pro to něco dělat. My navíc nechceme zlikvidovat historii. Zůstávají tady další kilometry čtvrteční staré Karviné, které chceme zachovat,“ nastínil karvinský primátor.

S tím ale Lednická nesouhlasí. „Je to i místo, kde kdysi stál jeden ze zajateckých táborů za druhé světové války. Tedy místo, kde si zábavní park moc představit neumím.“

Podle Pavla Ďurdi, který chce karvinský park postavit, by areál nabídl i na Karvinsku tolik potřebná pracovní místa. „Zpočátku by šlo zhruba o šedesát míst, v dalších etapách rozvoje parku by zde mohlo najít práci až 200 lidí. Vše chci navíc financovat ze svých zdrojů, bez dotací,“ řekl.