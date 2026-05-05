Třicet umělců se zamýšlí nad fenoménem půdy. Výstava zaplnila galerii Plato

  14:06,  aktualizováno  14:06
Mnohovrstevnaté vyprávění o půdě přináší výstava k desátému výročí ostravské městské galerie Plato. Členové tamějšího týmu ji připravili společně se zaměstnanci Centra současného umění Zámek Ujazdowski ve Varšavě a třicítkou umělců z Česka i zahraničí.
Všechny sály galerie Plato v rekonstruované budově bývalých ostravských jatek...
Všechny sály galerie Plato v rekonstruované budově bývalých ostravských jatek zaplnila unikátní výstava s názvem Půda a přátelé. (5. května 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Výstava Půda a přátelé zabírá všechny sály galerie Plato v zrekonstruované budově bývalých jatek. „Půda je pro nás středobodem – místem, kde se setkává kultura a příroda, minulost a budoucnost,“ říkají kurátorky Edith Jeřábková a Marianna Dobkowska.

Výstavou chtějí půdu rehabilitovat a pozvednout. „Dlouho jsme ji vnímali jako služku, zdroj nebo majetek. My chceme půdu představit jako partnerku,“ vysvětluje Jeřábková.

Jakoby průvodcem výstavou je australský půdní mikrobiolog a propagátor regenerativního zemědělství Walter Jehne. Umělkyně Denisa Langerová s ním vede prostřednictvím videodokumentární koláže fiktivní, čtyřdílný rozhovor. Jeho zásadním tématem je, jak zastavit oteplování Země skrze půdu.

Negativy z prastarého rašeliniště

Mezi vystavujícími je například Slovák Dávid Koronczi, jenž se představuje jako kompostér a alchymista. Svůj objekt ve tvaru obřího prstenu vytvořil z hmoty namíchané z levicových tiskovin, dopisů, bankovních výpisů, pilin či kuchyňského odpadu. Přidal i mrtvou kočku.

Ukrajinská fotografka Yana Kononova vystavuje černobílé tisky z naskenovaných negativů pořízených v prastarém rašeliništi ve střední Ukrajině. V jiném sále visí její temná série Radiace války. „Válka nekončí, když utichne hluk výbuchů. Přetrvává, nasycuje zemi a vtiskuje se do ticha zdevastované krajiny,“ vypráví autorka.

Kryštof Zvolánek přispěl k tématu svým pohledem na ostravskou současnost, a to videoesejí nazvanou Strategická rezerva Bedřiška. V časosběrném materiálu zachycuje atmosféru osady spjaté s hornictvím, která bojuje o přežití.

„Stále tam straší minulost. Vytěžování půdy pokračuje v jiném převleku,“ uvádí Zvolánek. Dále například Julia Ciunowicz vytvořila pro výstavu, která potrvá až do září, objekt Památník kopřivy.

