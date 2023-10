Rychlovlaky v Poodří ovlivní vzácné čolky a motáky, oblast čeká i kácení stromů

Železnice povede mezi Ostravou a Hranicemi na Přerovsku. Předmětem dalších jednání bude to, zda železnice povede skrz CHKO a evropsky významnou lokalitu Poodří na náspu, nebo na vyvýšené estakádě.

„Trasa varianty 1a vychází z hlubokého zářezu a je dále vedena po náspu, který přechází na estakádu dlouhou 382 metrů a po navazujícím náspu postupně sjíždí na úroveň terénu,“ uvedl v závěru zjišťovacího řízení jedno z navrhovaných řešení Petr Slezák, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ministerstva životního prostředí. „Trasa varianty 1b přechází na estakádu dlouhou 1 370 metrů, která se napojuje do trasy stávajícího železničního koridoru.“

V případě varianty 1b by tak vysokorychlostní trať vedla Poodřím v téměř celé délce na estakádě. „Právě tato varianta by byla z hlediska ochrany přírody to nejlepší. Železnice totiž z velké části prochází migračními trasami pro velké druhy savců, obojživelníky a další živočichy,“ přiblížila problém vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Poodří Ivona Kneblová s tím, že oblast je už nyní rozdělená dálnicí D1. „Čím více tedy bude stavba průchodná, tím lépe.“

Estakáda je však technicky náročnější a kvůli rovnému terénu ji nelze postavit všude. To se týká například lokality mezi Jistebníkem a Polankou nad Odrou. „V místech mimo estakádu budou takzvané ekodukty, tedy průchody pro zvěř, které povedou nad tratí,“ popsala řešení Kneblová.

Potíží je více

Vznik migrační bariéry ale není jediným problémem, kterým se budou ochranáři kvůli stavbě vysokorychlostní železnice zabývat. Dalším z nich jsou stanoviště, kterých se dotkne rozsáhlé kácení lužních lesů, jež jsou pro oblast Poodří typické. „Cílem je najít řešení, která kácení minimalizují. Ale už teď víme, že bude obrovské – v desítkách, možná stovce hektarů,“ nastínila Kneblová. „Biotopy jsou navíc osídleny řadou zvláště chráněných druhů.“

Jedním z živočichů, jichž se výstavba tratě přímo dotkne, je čolek velký. V Polance se těsně u stávající tratě nachází biotop, který obývá větší populace tohoto chráněného obojživelníka. „Oblast bude kvůli stavbě zasypána. Teď již máme vytipované náhradní biotopy v celém Poodří, kde se čolek v menší míře vyskytuje i nyní. Místa budou posílena, vybudujeme tam nové tůně a populaci postupně přemístíme,“ vysvětlila ochranářka.

Doplnila, že vytvoření náhradních biotopů a přemístění populace čolka potrvá zhruba dva roky. Nové tůně vzniknou i v oblasti poblíž místa původního výskytu.

Poodří patří zároveň mezi významné ptačí oblasti. Stavba tak ovlivní i vzácné druhy ptáků. V jejich případě sice nedojde k přímému zásahu stanovišť, zvýší se však jejich hlukové zatížení.

„V nejvíce zatížených místech, kde se zároveň vyskytuje největší množství zvláště chráněných druhů, jako je například moták pochop či jeřáb popelavý, budeme požadovat protihluková opatření, zřejmě protihlukové stěny,“ konstatovala Kneblová. „Stavba naruší i krajinný ráz. Budeme se ji snažit odclonit výsadbou stromů.“