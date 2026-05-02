Velký Javorník omladil, dobrovolníci a studenti tam vysázeli přes dva tisíce stromků

  6:38,  aktualizováno  6:38
Tradiční akce Stromy pro Javorník letos obohatila beskydskou krajinu o 2 300 nových sazenic jedlí, modřínů, borovic a buků. Do obnovy lesů na Velkém Javorníku se během dvou dnů zapojilo přes sto studentů i desítky dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří si pod dohledem odborníků z Biskupských lesů vyzkoušeli práci lesníků v praxi.
Dobrovolníci a studenti při výsadbě mladých stromků na Velkém Javorníku v rámci akce Stromy pro Javorník, která se konala v pátek 24. a v sobotu 25. dubna 2026. Během dvou dnů se jim podařilo do beskydské půdy zasadit 2 300 sazenic jedlí, buků a modřínů. | foto: Moravskoslezký kraj

„V pátek přijeli středoškoláci, sobota patřila veřejnosti. Akci každoročně Moravskoslezský kraj organizuje ve spolupráci s Biskupskými lesy,“ popsala dění o minulém víkendu v Beskydech mluvčí hejtmanství Miroslava Chlebounová.

Akce Stromy pro Javorník se koná od roku 2021. „Kromě samotné výsadby je jejím posláním upozornit na význam lesů a přiblížit činnost lesníků,“ uvedla mluvčí.

„Když se mladí lidé dostanou ven a sami si něco vyzkoušejí, má to úplně jiný dopad než jakákoli teorie. V pátek bylo vidět, jak je sázení na Velkém Javorníku baví – měli radost z každé nové sazenice, kterou zasadili. Právě takové chvíle podle mě nejvíc formují vztah k přírodě,“ řekl radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí a zemědělství Pavel Staněk.

Upřesnil, že v pátek se 120 studentů s pedagogy z Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí, z Gastronomické školy z Frenštátu pod Radhoštěm a ze Základní školy z Ostravy-Hošťálkovic postaralo o výsadbu prvních 500 stromků.

V sobotu 25. dubna se k akci připojila veřejnost. „Za krásného slunečného počasí vysadila společně 1 800 stromků. Celkem za oba dny tak v terénu přibylo 2 300 nových stromků. Sázely se převážně jedle, modříny, borovice a buky,“ přiblížila Chlebounová.

Pro účastníky byly na místě k dispozici informační stánky, které připravili zaměstnanci Lesní správy Biskupských lesů.

„Prezentovali svou práci, předváděli pomůcky používané v lesním hospodářství a různé trofeje, zvuky, vyprávěli o zvyklostech zvířat, která obývají lesy. Také připravili edukační kvíz, rozdávali tematické brožury a drobné dárky, pro každého kraj připravil vydatnou svačinu,“ přiblížila mluvčí.

„Smysl akce se naplnil – účastníci si mohli vyzkoušet práci lesníků, pochopit, proč jsou lesy pro náš život tak důležité, a sami přiložit ruku k obnově krajiny,“ dodal radní Pavel Staněk.

Za dobu trvání akce Stromy pro Javorník už bylo vysázeno již více než 20 tisíc mladých stromků.

