Noční exploze poškodila domy v obci na Opavsku, někdo nastražil výbušninu

Oznámení o výbuchu policisté na tísňové lince přijali okolo čtvrteční druhé hodiny ráno.

„K explozi došlo mezi rodinnými domy. Výbuchem došlo k poškození několika domů a například také vozidla,“ popsala krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Detonace v rodinné zástavbě nedaleko fotbalového hřiště byla tak silná, že úlomky se našly i o několik ulic dál. Podle dostupných informací nástražný výbušný systém explodoval před domem místního podnikatele.

Tlaková vlna rozbila okna sousedních rodinných domků a vytlačila i dveře. Policie vyloučila únik plynu a pracuje s verzí úmyslného činu. Výbuch prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení.

„Kriminalisté pracují s verzí exploze neznámého předmětu způsobené neznámou osobou. Pravděpodobně šlo o úmyslně způsobenou explozi zatím nezjištěným předmětem. Zajistili jsme všechny stopy, které teď vyhodnotí specialisté. Bude také zažádáno o vypracování znaleckých posudků z více kriminalistických oborů,“ upřesnila Štětínská.



Při výbuchu nedošlo ke zranění. Škoda zatím není vyčíslena. Exploze však vystrašila celou obec.

„Bylo to slyšet i několik set metrů daleko. Mám informaci, že to slyšeli i v sousední vesnici. Všechny nás to vylekalo, nevěděli jsme, jestli někde neuniká plyn. Naštěstí k tomu došlo v noci, kdy na ulici nikdo nebyl,“ popsal starosta Herbert Pavera.