Lidé si připlatí za plavání i ubytování, divadla a muzea ceny zatím nemění

Pokud provozovatelé bazénů nezvýšili ceny vstupného už v průběhu letoška, chystají změny hned se startem roku 2024.

Lidé si připlatí například v krytém bazénu v Ostravě-Porubě i ve Vodním světě!!!, lidově zvaném Čapkárna, v centru Ostravy. „Ceny většiny služeb musíme zvýšit v průměru o deset procent. Konkrétně plavání bude napříč všemi kategoriemi dražší o deset korun,“ uvedla Lenka Papajová, mluvčí společnosti Sareza, která bazény provozuje.

V Bohumíně se zatím rozhodli zdražit pouze saunování. „Od Nového roku sauna podraží o deset procent, vstupné do plaveckého bazénu a do relaxačního bazénu měnit nebudeme,“ uvedl Jan Resler, jednatel společnosti Bospor, jež sportoviště spravuje.

Dospělí tam dále budou plavat v pracovní dny za 130 korun a o víkendu za 140 korun na hodinu. Děti za plavání zaplatí přes týden 90 a o víkendu 100 korun.

Vyšší vstupné od ledna zaplatí plavci všech věkových kategoriích v Brušperku na Frýdecko-Místecku, kde bude nová cena od 100 korun pro děti po 120 korun za hodinu plavání dospělých.

„Už osm let máme vlastní kombinovanou výrobnu elektřiny a tepla. Nově jsme ji rozšířili o fotovoltaiku. Snažíme se o co největší možné úspory tepla i elektřiny, ale u takto energeticky náročných provozů je to obtížné,“ zdůvodnil zdražení Aleš Vyvial, ředitel brušperské základní školy, jež bazén provozuje.

Snížení teploty o jeden stupeň se letos osvědčilo v městském bazénu v Opavě, kde si lidé mohou zaplavat ve vodě teplé 27 stupňů Celsia při teplotě vzduchu 29 stupňů.

„Tuto teplotu ponecháme i v roce 2024, stejně jako cenu vstupného. Dospělí u nás dál budou plavat za devadesát korun a děti za sedmdesát,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

V Basketbalovém klubu Nový Jičín provozujícím společně se sportovištěm i plavecký bazén nebudou od Nového roku ceny upravovat.

„Museli jsme zdražit už letos v létě, takže dnes u nás za sedmdesát pět minut v bazénu zaplatí dospělí 86 a děti 44 korun. Hodina sauny se pohybuje od 72 do 121 korun. Pokud bychom ceny měnili, pak někdy v letních měsících,“ připustil ředitel bazénu Pavel Kelar.

DPH nápojů se zvyšuje a roste i jejich cena

Zachovat nabídku služeb včetně teplotního komfortu v pokojích jsou rozhodnuti provozovatelé horských chat v Jeseníkách a Beskydech, byť si lidé budou muset připlatit. V některých chatách zdražili ještě před koncem roku, a to například na horské chatě Prašivá na Frýdecko-Místecku.

„Ceny za pokoje jsme navýšili již v listopadu, v kuchyni je budeme upravovat od Nového roku. Dražší budou hlavně nápoje, jejichž DPH se od ledna výrazně zvyšuje,“ uvedl provozovatel horské chaty Martin Stiller.

„Solární panely na naši chatu dát nemůžeme. Abychom lidem zachovali teplotní komfort a alespoň trochu ušetřili, začali jsme chatu obkládat štípaným modřínem,“ přiblížil Stiller.

O zhruba sedm procent budou dražší veškeré služby i v beskydském hotelu Visalaje na Frýdecko-Místecku. „Již letos jsme omezili vše, co jsme mohli. Zateplili jsme budovu a vyměnili okna. Inflaci ale v nákladech nerozpustíme,“ zdůvodnila jednatelka hotelu Eva Šafránová, která připouští, že nárůst cen se už začíná projevovat v návštěvnosti. „Lidí, kteří se přijedou na několik nocí ubytovat, je méně než v minulosti.“

Lidé si připlatí rovněž v penzionu v Karlově Studánce na Bruntálsku a v horských chatách Ovčárna a Švýcárna pod vrcholem Pradědu. „Abychom zachovali standard, na který jsou hosté zvyklí, musíme upravit jak ceník v kuchyni, tak ubytovací,“ řekl provozovatel zařízení Josef Figura.

V příštím roce naopak neplánují měnit ceny za nocleh v beskydské Masarykově chatě na hranici mezi Českem a Slovenskem. „Abychom ušetřili za energie, vytápíme chatu kombinací tepelného čerpadla a krbových kamen. Úspornějšími technologiemi jsme vybavili i vedlejší objekty,“ uvedla manažerka chaty Tereza Šišková.

Co čeká muzea a divadla

Přestože náklady na provoz rostou, zástupci většiny muzeí a divadel změny v ceníku nechystají, a to minimálně se začátkem nového roku.

Ceny vstupného tak zůstanou stejné v Muzeu Novojičínska, Muzeu Těšínska i Ostravském muzeu.

Vstup ale podraží například v Dolních Vítkovicích. „Od ledna se ceny měnit nebudou. V únoru ale bude muset dojít ke změně kvůli zvýšení DPH na dvanáct procent podle nové daňové legislativy,“ vysvětlila mluvčí Dolních Vítkovic Eva Kijonková.

Ceny se nezmění pro návštěvníky frýdeckého zámku, jejž provozuje Muzeum Beskyd. Na hradě Hukvaldy ale od nové sezony, která odstartuje v dubnu příštího roku, přibude další komentovaná prohlídka.

„Lidé uvidí znovuobnovený renesanční palác se zcela novými prostory pro představení sbírek muzea. Tato prohlídka bude zpoplatněná navíc,“ okomentovala mluvčí Muzea Beskyd Dominika Řeháková.

Moravskoslezská divadla možné změny v cenách vstupného v příštím roce zcela nevylučují.

„Sezona je uprostřed, takže pokud se ke změně cen vstupenek rozhodneme, projevila by se až počátkem příští sezony, tedy od září 2024,“ uvedla mluvčí Divadla Petra Bezruče Marcela Bednaříková. „V takovém případě by se do změny vstupného promítly vzrůstající ceny energií a zvyšující se náklady na výrobu scén. Byl by to ale nárůst v řádu desítek korun.“

Divadla výrazně dotují i radnice

Možné změny od září připouští také ve Slezském divadle Opava. Například v Národním divadle moravskoslezském se ale změny dotkly již této sezony. „Mírně jsme zvedli ceny vstupenek od letošního září. Průměrně to bylo o dvacet korun za vstupenku,“ přiblížila mluvčí divadla Šárka Swiderová.

Ke zdražení divadlo přistoupilo z několika důvodů. „Vedla k tomu inflace, dražší vstupy do výroby inscenací, ceny za energie a obecně dražší chod divadla,“ konstatovala mluvčí.

Dodala, že změny cen směrem nahoru jsou ale u naprosté většiny představení jen kosmetické. „Naše vstupenky pro veřejnost dotované zřizovatelem, tedy městem Ostrava, zdaleka neodrážejí reálné náklady,“ upozornila.