Stavíte u nás? Tak ať z toho alespoň něco máme. Proměnu obslužných komunikací, vzniklých při stavbě vysokorychlostní trati do Ostravy, na cyklostezky požadují starostové obcí, kterými má chystaná železniční trasa vést.
„Budou tu různé obslužné části, kudy se bude třeba vozit materiál na stavbu VRT a ty cesty by se měly potom uvést do původního stavu. Což je hloupost, protože by mohly pomoci nejen cykloturistice, ale i lepšímu cyklistickému spojení pro místní obyvatele,“ přiblížila starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková průběh jednání spolku Dopravní koridor Poodří, který sdružuje převážně obce na chystané trase vysokorychlostní trati.
Nové trasy by podle ní mohly zlepšit spojení směrem na Hranice i přes Studénku k Ostravě.
Zároveň ale upozornila, že obce nechtějí, aby na ně po dokončení stavby automaticky přešla další infrastruktura i s náklady na údržbu. „Ono to sice zní krásně, že to dostanete zadarmo, ale není to zadarmo, vy to musíte potom udržovat,“ doplnila Ravčuková.
„Rozvoj cyklodopravy je dnes obrovský a tohle se, jak se říká, může synergicky svézt za jedny peníze,“ podpořil požadavek starostů náměstek hejtmana Radek Podstawka.
Dalším problémem, který je podle něj potřeba vyřešit, je fakt, že Správa železnic stále nemá vyčleněné peníze na plánované informační centrum ve Studénce.
To má vzniknout v nádražní budově a podle představ obcí i kraje má lidem nabídnout podrobnosti o trase, výkupech pozemků i dopadech stavby na okolí.
„Je nejvyšší čas, aby se to vybudovalo, protože občané zatím žijou jen z toho, co je v médiích, na sociálních sítích. Lepší by pro ně bylo, kdyby se někde na dostupném místě dozvěděli, jak je to s výkupem, kudy trať povede, jaký na ně bude mít vliv,“ zmínil Podstawka.
Studie obslužných cest
Zástupci Správy železnic na jednání naznačili, že možnou přeměnu na cyklostezky prověří.
Podle náměstka ředitele Stavební správy vysokorychlostních tratí Marka Pinkavy by měla vzniknout studie, která porovná navržené obslužné cesty s možnými cyklostezkami a ukáže, zda bude nutné projekt upravit.
Pinkava zároveň přiblížil další harmonogram celé stavby. „Rádi bychom začali přestavbou stanice Ostrava-Svinov v roce 2028. Co se týče samotné vysokorychlostní tratě, myslíme si dnes, že bychom mohli její stavbu zahájit v roce 2029,“ uvedl.
Podle něj jsou fyzicky vykoupeny zatím jen jednotky pozemků, ale připraveno už je více než sto smluv.
Letos by mělo být na výkupy k dispozici jen asi deset procent potřebné částky. Celkovou cenu pozemků Pinkava odhadl na 1,5 až tři miliardy korun.
„Letos bychom rádi měli zapracované technické změny vyplývající z EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), abychom měli zhotovený projekt, a příští rok se mohlo jít do stavebního povolení,“ uvedl Pinkava.
Pokud by vše pokračovalo podle nynějších předpokladů, první vlak by po nové trati mohl projet v roce 2035. Celkové stavební náklady úseku mezi Přerovem a Ostravou včetně samotné tratě a úprav navazujících stanic Pinkava odhadl na 100 až 150 miliard korun.
Test modelu vysokorychlostního vlaku ve větrném tunelu
3. října 2025