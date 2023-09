Macura i Vondrák pracují už i mimo politiku, svého odchodu nelitují

Oba po několika měsících už opět pracují i mimo politiku. Macura řekl, že nyní se angažuje pro ostravskou stavební společnost HSF System. „Je to však jen na velmi částečný úvazek. Snažím se pomoci projektům pro Ostravu, ať už současným, nebo budoucím,“ vysvětlil a jako příklad uvedl stavbu polyfunkčního domu Vaclaw v centru.

Vondrák pokračuje jako poslanec a současně míří zpět na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, kde býval rektorem. „Budu tam mít částečný úvazek na katedře informatiky, kde jsem začínal,“ podotkl exhejtman.

Po několika měsících bývalí vrcholní politici tvrdí, že odchodu nelitují. „Nemám už vysoký tlak, dobře spím a už nemusím užívat žádné léky,“ vyjmenoval Macura a dodal: „Lze říci, že ještě od politiky odpočívám a užívám si to.“

Svým nástupcům dal sto dnů hájení, které uplynuly v červenci. „Takže příští týden na zastupitelstvu lze očekávat, že se ozveme,“ zmínil Macura osmičlenný zastupitelský klub nazvaný Jdeto!!!, kde jsou například i bývalé ostravské náměstkyně Kateřina Šebestová a Zuzana Bajgarová.

Do voleb se nechystají, zatím

Blíže k dění v Ostravě se Macura zatím nechce vyjadřovat. Podotkl jen, že je rád, že pokračují projekty, které pomohl nastartovat. „Jen to nyní pokračuje ve výrazně zvolněném tempu,“ poznamenal.

Bývalý hejtman Vondrák už také založil zastupitelský klub. Společně s dalšími třemi krajskými zastupiteli reprezentuje OK, což znamená Otevřeně a konstruktivně. „Například kvůli plánovanému armádnímu centru u letiště se nemluví otevřeně, což by se mělo. A nyní jsme to ukázali,“ komentoval Vondrák fakt, že při jednání se jako jediný pustil do slovního souboje s komunistickým zastupitelem Josefem Babkou i lidmi, kteří proti projektu protestují.

Vondrák připustil, že nyní má pozici svobodnější, než když byl hejtmanem. „To bezpochyby, i když já se nikdy neřídil rozhodnutími sekretariátů.“ Oba zatím odmítli, že své kluby promění v hnutí a vyrazí opět do voleb. „Nemohu říci, že by to nepřišlo na přetřes, ale máme na to případně ještě tři roky,“ reagoval Macura. „Zatím by to byly jen spekulace,“ přidal se Vondrák.