Kvůli nádoru nerostl. Po operaci hoch z Bruntálska částečně ochrnul a oslepl

19:10

Je mu sedmnáct let, ale působí jako školák. Moc nemluví, skoro nevidí. Polovinu těla má ochrnutou. Díky rehabilitacím už alespoň vydrží sedět na invalidním vozíku a absolvovat různé terapie včetně zrakové, které by mu měly pomoci k návratu do života.