Vody je dost, přehrady v kraji jsou před nástupem vyšších teplot naplněné

Podle výsledků měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) jsou v posledních týdnech průtoky na vodních tocích v regionu dvojnásobné oproti dlouhodobému průměru v tomto období za posledních třicet let.

„Je to způsobeno předchozími srážkami a zčásti také teplotami vzduchu, které zamezily vyššímu výparu a způsobily pouze pozvolný nástup vegetačního období,“ vysvětlil vedoucí oddělení hydrologie ostravského pracoviště ČHMÚ Jan Unucka.

Příznivou situaci potvrzují také pracovníci státního podniku Povodí Odry. „Sněhová pokrývka z horských oblastí téměř odtála a v současnosti průtoky v tocích, které jsou průměrné až mírně zvýšené, ovlivňují jen srážky,“ popsala mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

V posledním týdnu spadlo v průměru mezi patnácti až dvaceti milimetry deště. V oblasti Beskyd je to o něco více, mezi 15 až 25 milimetry, a na Jesenicku se srážky pohybují mezi 30 až 45 milimetry. Nejvíce vody pak spadlo v Heřmanovicích na Bruntálsku, a to 83 milimetrů, a na jesenickém Šeráku - 76 milimetrů.

Přehrady jsou naplněné

Záplavy však v tuto chvíli podle Vlčkové nehrozí a v následujících dnech by srážky měly ustávat.

„Vodní díla budou k prvnímu květnu prakticky na svých zásobních hladinách, což je dobrý start pro nadcházející období, kdy lze předpokládat menší množství srážek,“ uvedla Vlčková. „Před letní sezonou se téměř stoprocentně podařilo naplnit Slezskou Hartu, která je schopná ve spolupráci s vodárenskou nádrží Kružberk zásobovat vodou převážnou část regionu.“

Podobně je na tom také nádrž Šance, která je v tuto chvíli plná z pětadevadesáti procent. Nádrž Morávka je nyní naplněná na osmdesát procent. „Poslední rok ji modernizujeme kvůli posílení bezpečnosti, což vyžaduje sníženou zásobní hladinu během stavby,“ přiblížila Vlčková.

„Jaro je klíčovým obdobím pro dostatečnou zásobu vody. Snažíme se proto zachytit co největší množství vody v nádržích, maximálně však jen po letní zásobní hladinu,“ konstatoval technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček. „Tu musíme dodržovat podle manipulačních řádů jednotlivých vodních děl. Na jedné straně totiž garantujeme dodávku pitné vody, na té druhé přehrady musí být stále schopné zadržet i povodňové průtoky, které mohou překvapit i v létě.“

Dostatečně nasycená vodou je podle krajských hydrologů v tuto chvíli také půda. „Riziko nastupujícího sucha prakticky nehrozí ani v nižších a vytížených polohách,“ okomentoval Unucka. „V podzemních vodách v monitorovací síti vrtů a pramenů ČHMÚ převažuje mírně podnormální stav hladin. Doplňování podzemních horizontů je totiž pozvolné a zvláště u těch hlubších nereaguje na srážky bezprostředně.“

Vyhlídky na několik následujících týdnů jsou však dobré, a to i v případě vysokých teplot. „Pokud se oteplí, způsobí to vyšší výpar vody a silnější nástup vegetačního období. Tyto procesy zapříčiní větší územní ztráty vody. V horizontu nejbližších týdnů to však nepředstavuje problém zemědělského nebo hydrologického sucha,“ doplnil hydrolog s tím, že pokud teploty vystoupí k extrémním hodnotám, hydrologickou bilanci to může ovlivnit ve druhé polovině května a dále.