Ostrava potřebuje další kolej ze Středomoří a od Baltu, znělo v debatě

Přestavba by mohla vyjít až na 25 miliard korun. Rekonstrukce by se mimo jiné měla týkat více než osmdesáti kilometrů kolejí, od nádraží ve Svinově, přes hlavní nádraží až k železničnímu mostu přes Ostravici ve směru na Bohumín a zastávce Stodolní a nádraží Střed.

„Ostravský železniční uzel se od dob Rakousko–Uherska příliš nezměnil, jeho modernizace bude sloužit nejen Ostravě, ale i celému hospodářství,“ konstatoval spolupořadatel diskuse v ostravském centru Pant, ostravský radní a předseda komise dopravy městské rady David Witosz.

Ostravská železniční síť podle něj i dalších účastníků debaty modernizaci potřebuje. A nejen ta.

„Ostravský dopravní uzel je pro nákladní dopravu ze všech směrů neobyčejně důležitý,“ konstatoval Oldřich Sládek, výkonný ředitel Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky ŽESNAD.

„Do Ostravy vedou v podstatě pouze dvě použitelné koleje, jiné možnosti neexistují. Ferdinandka (Severní dráha císaře Ferdinanda, původní název železnice mezi Vídní, Ostravou a Krakovem – pozn. red.) je v současnosti v takovém stavu, že potřebuje rekonstrukci. A pokud by se opravovala způsobem, jaký je připravován, tak by to znamenalo, že by do Ostravy nedojela nejen pendolina, ale že by nákladní doprava klesla na 30 procent, což možná trochu přeháním, ale stávající přeprava by výrazně klesla,“ řekl.

Právě proto je i v zájmu nákladních dopravců stavba vysokorychlostní železnice, na niž by se přesunula osobní přeprava.

Modernizace by měla začít během tří let

A podobně nutná je i modernizace ostravského železničního uzlu. Jeho důležitost, včetně potřeby stavby třetí koleje mezi ostravským hlavním nádražím a nádražím v Ostravě–Svinově a zvýšení kapacity tratě dále ve směru na Přerov, což by měla přinést hlavně stavba plánované vysokorychlostní trati (VRT), by měla v budoucnu ještě stoupnout.

„Po roce 2030, kdy Rakousko plánuje zprovoznění nových tunelů, které nahradí horskou dráhu Semmering, se předpokládá výrazné navýšení nákladní dopravy na ose sever – jih, mezi Baltem a Středomořím, jehož je Ostrava přirozenou součástí. A na to musíme být připraveni,“ přidal další důvody pro modernizaci Oldřich Válek.

Proměna ostravského železničního uzlu by měla začít během tří let. „Aktuálně máme odevzdanou dokumentaci pro územní řízení, podanou žádost o zahájení územního řízení a umístění stavby. Předpokládáme, že rozhodnutí získáme do konce roku, následovat bude tendr na zhotovitele dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby,“ přiblížil současný stav příprav Martin Grečnár ze Správy železnic.

O stavební povolení chce správa požádat v průběhu roku 2024.

„Stavět bychom chtěli začít od července 2025, vše by mělo trvat šest let. Zvažujeme i rozdělení stavby na více úseků, na základě zpracovaných studií budeme rozhodovat, která varianta by byla nejvýhodnější,“ dodal Grečnár.