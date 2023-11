Zaplatíme 600 milionů ročně navíc, děsí železárny návrh cen elektřiny

„Zvýšení cen elektřiny je přesně jeden z důvodů naší připravované stávky. Vláda selhává ve svých základních úkolech. Jedním z nich je podpora ekonomické prosperity naší země, a oni dělají bohužel pravý opak,“ komentoval návrh podoby cen předseda Odborového svazu Kovo Roman Ďurčo, původem ze společnosti Vítkovice Steel.

Podle Radka Strouhala, generálního ředitele Vítkovice Steel, mají vysoké ceny energií na firmy hned několikanásobný dopad. „Pro společnosti odvádějící emisní povolenky je to v podstatě skryté dvojí zdanění, neboť výnos z povolenek je primárně určen na podporu obnovitelných zdrojů. A navýšení těchto zdrojů zase zvedá poplatky za distribuci,“ konstatoval Radek Strouhal. „Zároveň je to rána pro dekarbonizační plány oceláren, kde jsou zatím jedinou smysluplnou cestou elektrické pece. To lze ale realizovat, jen když zůstane elektrická energie dostupná,“ dodal.

Ceny ničí konkurenceschopnost podniků

S elektrickými pecemi počítají do budoucna i v Třineckých železárnách. Ty navrhované navýšení vyjde na 600 milionů korun za rok. „Vysoké ceny energií mají dramatický dopad na naši konkurenceschopnost. Dopad růstu regulované části ceny elektřiny a znovuzavedení poplatku za obnovitelné zdroje je pro nás mimořádně negativní,“ konstatovala mluvčí železáren Petra Macková Jurásková.

A podobně vidí zdražení regulovaných cen energií i v dalším hutním podniku, Liberty Ostrava. „Navýšení cen energií zvedne naše náklady na regulovanou elektřinu o 30 procent. Rovněž se tím zvýší tlak na podniky, které již nyní trpí konkurencí z jiných zemí EU, jejichž vlády náklady na energie dotují, i ze zemí mimo Unii, které dotují energie a neplatí uhlíkovou daň,“ přidala další výhrady mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Podle vlády vynahradí firmám růst ceny regulované elektřiny pokles ceny na burze. To ale nemusí platit vždy. „Kvůli turbulencím na trhu, kdy nám ceny stouply i trojnásobně, jsme si pro rok 2024 ceny silové energie zafixovali. V té době se o návrhu ERÚ na zvýšení cen pro velké odběratele nemluvilo,“ přiblížil situaci některých firem Michal Čižmár, ředitel potravinářské společnosti Semix Pluso.

Vysoké ceny energií pro podniky se ve výsledku v některých odvětvích dotknou všech. „Letos nakupujeme silovou elektřinu za vládou zastropovanou cenu. Na příští rok máme vysoutěženou cenu zhruba o čtvrtinu nižší. To ale bude nahrazeno, pokud se návrh ERÚ nezmění, razantním zvýšením regulované složky. S čímž budeme muset počítat při kalkulacích vodného a stočného pro příští rok,“ vysvětlil Radek Síbrt, mluvčí vodárenského podniku SmVaK.

Jedním z mála podniků, které se nárůstu cen neobávají, je společnost OKD.„Nárůst poplatků bude mít sice negativní vliv, ale meziroční pokles ceny silové elektřiny se projeví pozitivně. Očekáváme pokles celkových nákladů,“ řekla mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.