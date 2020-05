Strojírny v ostravských Vítkovicích nevyplatily dělníkům mzdy

Výplat se nyní nedočkali ani od společnosti Vítkovice Energetické strojírenství (VES), která v areálu někdejší firmy Vítkovice Power Engineering v současnosti působí.



„Nedostali jsme výplaty, nikdo se s námi nebaví, nevíme, co se děje, co bude,“ popsal redakci MF DNES situaci ve firmě zaměstnanec, který si nepřál být jmenován.

„Pro hodně lidí to je docela drsná záležitost, ještě si pamatujeme, jak jsme tady za Pivody (tehdejší majitel společnosti Vítkovické strojírny, pozn. red.) byli tři měsíce bez výplat. A docela rádi bychom byli, kdybychom to nemuseli prožívat znovu. Teď jsme aspoň dostali výplatní pásky. Ale ty, dokud nebudou peníze na účtu, nic neřeší,“ řekl.

Současným majitelem firmy je z poloviny skupina Witkowitz, donedávna patřící prostřednictvím společnosti E-Invest v dubnu zesnulému Martinu Ulčákovi, druhou část akcií pak ovládá společnost CE Industries Jaroslava Strnada.

Firma slibuje výplaty do konce měsíce

Vedení firmy opoždění výplat přiznává. „Podle mých informací budou mzdy vyplaceny v zákonném termínu do konce měsíce,“ řekl Karel Křivan, mediální zástupce společností VES a E-Invest.

Pro ostatní firmy skupiny Witkowitz by potíže společnosti Vítkovice Energetické strojírenství neměly znamenat problém.

„Jednotlivé společnosti skupiny Witkowitz fungují samostatně, s vlastním managementem, případné problémy jedné nemají vliv na činnost jiné,“ dodal Křivan.

Situaci řeší krizový manažer

Problémy samotné společnosti VES ale mohou být větší, než se zdá. Na konci minulého měsíce se navíc změnilo vedení firmy.

„Předcházející management ze skupiny Witkowitz složil na konci dubna funkce,“ komentoval situaci v podniku Jaroslav Martínek, mediální zástupce CE Power Industries Jaroslava Strnada.

„V tomto týdnu do čela společnosti VES nastoupil v úloze interim (krizového, pozn. red.) manažera Tomáš Schmied, který je zároveň místopředsedou představenstva CE Industries, a začal v rámci krizového managementu řešit situaci společnosti. Na základě naší iniciativy budou mzdy za duben zaměstnancům VES vyplaceny do konce května,“ sdělil Martínek.

Potíže má strojírenská firma opakovaně

Problémy zaměstnanců současné společnosti VES začaly už před několika lety, kdy firma ještě patřila do strojírenského holdingu Vítkovice. Společnost Vítkovice Power Engineering se ale dostala do insolvence a následně do konkurzu.

Noví investoři koupili areál někdejší Mostárny a Kotlárny a založili společnost Vítkovické strojírenství. Právě v té se zaměstnanci, z nichž mnozí, obrazně řečeno, za celé roky ani nezměnili skříňku v šatně, „dočkali“ tříměsíčního období, kdy byli zcela bez prostředků.

I tato firma skončila v insolvenci, areál i část zakázek nakonec získala současná společnost VES, společný projekt Martina Ulčáka a Jaroslava Strnada. Ti si v podstatě rozdělili nejdůležitější části strojírenských Vítkovic, Martin Ulčák svou část následně vložil do skupiny Witkowitz.