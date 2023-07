Strach z operací zahánějí virtuální brýle, děti jsou na hřišti nebo ve vesmíru

„Děti vědí, že je čeká něco nepříjemného, a jejich reakce bývají často bouřlivé,“ uvedla vrchní sestra popáleninového oddělení Ludmila Vidlářová. „Brání se nám, volají rodiče a podobně. Pokud budou myslet na něco jiného, snad se nám podaří tyto negativní reakce odbourat.“

Brýle podle zdravotníků dokážou dětské pacienty přenést do příjemnějšího prostředí, jako je les, hřiště, mořské dno nebo vesmírná stanice. „Doufáme, že když dětem brýle nasadíme a odvedeme je s nimi z pokoje na místo, kde bude probíhat samotný výkon, nebudou se tolik soustředit na nepříjemné věci, které je čekají,“ popsala Vidlářová.

Zatím dělaly sestry na oddělení všechno, co umí. Snažily se zavést s dětmi nějaký druh rozhovoru. Vykládaly jim různé příběhy a zkoušely i maňásky. „Některé slyšely na odměnu v podobě hračky nebo sladkostí, a tak to šlo i touto cestou. Virtuální realita by nám ale mohla výrazně pomoci,“ je přesvědčena Vidlářová.

Pokud se zařízení osvědčí, mohli by zdravotníci nabízet brýle i pacientům dalších klinik fakultní nemocnice.

„Zatím je zkoušíme u dětí, druhou cílovou skupinou jsou však i dospělí. Využít bychom je mohli u nepohyblivých pacientů, kteří se nedostávají příliš ven. Virtuální procházky by je mohly přenést na příjemnější místa,“ dodala koordinátorka dobrovolnické činnosti v nemocnici Simona Honsová.