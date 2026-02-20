Ani v individuálním sportu nemusíte být sami. Se správným týmem dokážete cokoli! Jen tato slova připojili pracovnice z třinecké porodnice ke svému videu zveřejněném na facebookovém profilu zdravotnického zařízení.
A pak už následuje série zimních olympijských sportů. Začíná se curlingem čili metanou na chodbě porodnice, následují například biatlon, kdy však malorážku nahrazuje injekční stříkačka naplněná vodou, posléze skok na neexistujících lyžích z parapetu okna, skeleton na manipulačním vozíku a nechybí ani pokus o krasobruslení.
ZOH 2026: Program, výsledky, Češi v akci
Video už získalo mnoho tisíc zhlédnutí, sociálními sítěmi se lavinovitě šíří. A provázejí je velmi pozitivní ohlasy. „Super, jste borkyně. Jak za toto video, tak za poslání, které děláte. Díky za vaší práci,“ zní jeden z komentářů. A další zase: „Proč nejeli na olympiádu. Udělali by rozhodně více radosti. Za mě zlatá medaile.“ Nebo: „Tak to je super, je dobře že se někde najde čas na recesi a zábavu, tleskám.“
Jen naprosto výjimečně se objevují reakce jiného vyznění. „Hezké. Tak snad se ještě budou rodit děti. Aby vám nezbyl jen ten sport,“ neodpustil si štiplavou poznámku jeden z komentujících.
A připojil se další: „Je opravdu vidět,že se rodí málo dětí…holky,co takhle jiná oddělení….tam byste možná byly užitečnější.“ Hned však další z diskutujících dotyčné napomínali, že práce ve zdravotnictví je velmi náročná a takové odlehčení pro všechny vítané, nápadité a vtipné.
Podobných olympijských videí se objevilo mnohem více. Přímo v Moravskoslezském kraji například zaujali krajští hasiči se svou podobou zimních sportů.