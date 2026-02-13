„Víme, kolik úsilí, disciplíny a vytrvalosti stojí za každým startem, a o to víc si výkonů nejen českých sportovců vážíme. Proto bychom rádi touto cestou vyjádřili poděkování za skvělou reprezentaci České republiky a za obrovské nasazení, které sportovci předvádějí v každém závodě a sportovním utkání,“ vysvětlil vznik videa Petr Andraško.
Hasič doplnil, že videem chtějí „sportovce podpořit a zároveň pobavit širokou veřejnost“.
A podle ohlasů na sociálních sítích se jim to daří. Ve videu společně s hlasy sportovních komentátorů napodobují některé sporty. Jako první skoky na lyžích, přičemž zvukový doprovod zmiňuje někdejšího olympijského medailistu Pavla Ploce.
Nechte nohy na podlaze, ne na palubní desce. Hasiči baví hravým videem
Následuje skeleton, tedy jízda v ledovém korytu na malých nízkých saních hlavou napřed, kdy závodníci dosahují více než stokilometrové rychlosti. Saně v klipu však nahrazuje montážní vozík.
Poté další hasiči uchopí kartáče a ve stylu curlingu, čili metané, ve zběsilém tempu čistí dlažbu v garáži. Jen typické kameny chybějí.
Vše končí u hasičů s lopatami, kteří napodobují hokejovou střídačku i s koučem. A v pozadí zní hlas známého sportovního komentátora Roberta Záruby z konce finále vítězného Mistrovství světa v hokeji 2024: „A už se nestane nic, Česká republika má třinácté zlato...“
Moravskoslezští hasiči jsou svými videi už velmi známí. Většinou tak ukazují zázemí své práce, ale také nápaditě upozorňují na některá požární nebezpečí. Občas však natočí i humorná videa, obvykle v souvislosti s nějakou společenskou nebo sportovní událostí.
