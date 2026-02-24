Futuristické zjevení v zasněžených Beskydech, policisté zastavili velomobil

Velké překvapení zažila hlídka cizinecké policie, která na Frýdecko-Místecku narazila na na první pohled velmi futuristické vozidlo. Jak se záhy ukázalo, neobvyklý dopravní prostředek i jeho řidič neporušili žádná pravidla, proto mohli pokračovat v jízdě.
Futuristický velomobil na silniční kontrole v beskydské obci Ostravice na...
Futuristický velomobil na silniční kontrole v beskydské obci Ostravice na Frýdecko-Místecku. ‚24. února 2026) | foto: Policie ČR

Mimořádná kontrola se odehrála o uplynulém víkendu v obci Ostravice. Futuristické autíčko směřovalo z centra obce na Staré Hamry, tamní silnice patří zvláště v zimě kvůli stoupání a častým zatáčkám okolo přehrady Šance mezi obtížně sjízdné úseky.

„Po zastavení z vozítka vystoupil muž, který uvedl, že se jedná o velomobil. Tento je poháněn lidskou silou a využívá ho v rámci tréninku,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Podle informací redakce iDNES.cz šlo o vrcholového sportovce z Polska, který takto zlepšuje svou kondici. Ačkoliv obvykle jezdí na domácích silnicích, nyní v rámci zpestření tréninku zavítal i na náročnou trasu do České republiky. Viděli ho i na dalších místech Moravskoslezského kraje.

„Stroj splňoval všechny podmínky provozu na pozemní komunikaci. Policisté tak popřáli sportovci mnoho úspěchů a šťastnou cestu,“ zakončila policejní mluvčí.

Velomobil je vlastně tříkolka krytá karosérií, a to kvůli ochraně před vlivy počasí a lepší aerodynamice. Splňuje vše, co má plnit například jízdní kolo. V tuzemských podmínkám velomobil v dobovém provedení zpopularizovaly Rychlé šípy jako šlapohyb.

Velomobil policisté zastavili v obci Ostravice, mířil do hor po silnici I/56 směrem na Staré Hamry.

